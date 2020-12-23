功夫茶：變種病毒播各地　僅封英倫漏洞多

防疫抗疫最怕急驚風遇上慢郎中！阿哥，香港第4波疫情已然爆到九彩，失驚無神，又殺出英國超級變種新冠病毒，較原有病毒傳染性高逾70%，喺英國約有60%確診患者屬該變種病毒，當地官員形容其傳播已經失控！

嗱！港府專家顧問梁卓偉都指出，一旦該病毒株攻港，會令本港病毒即時繁殖率由目前嘅0.81提高至1.42，本港疫情將失控！阿哥，依家庸官抗疫已漏洞處處，檢疫「等到死」又有，醫院「走甩確診者」又有，醫療廢料亂堆置又有！若然呢隻超級變種病毒隨大批返港人士，包括留學生回來派「聖誕禮物」，咁就大大鑊！

各位街坊，並非功夫茶杞人憂天，事實上，香港雖然喺尋日凌晨零時起收緊從英國來港嘅規定，變相對英國「禁航」，之不過依然「太遲了」，病毒專家都指英國早喺9月及10月已找到呢款病毒，政府亦知英國回港中招比例偏高，本月7日至20日，本港出現嘅80宗輸入個案中，17宗患者來自英國，比率佔21%！廢官依然只要求檢疫14天，明知漏招都唔收緊，變種病毒急驚風，遇着港產庸官呢種唔踢唔郁嘅慢郎中，想唔死多幾錢重都難，依家倫敦掀起「逃亡潮」，庸官先後知後覺同意延長英國抵港人士嘅檢疫期多7日，即係酒店檢疫14天後，仍要強制留家多7天，變相坐「疫監」21日。

之不過，庸官從來見步行步，不懂得照顧全局，有專家就指出，額外7日「疫監」應仍然喺酒店檢疫，而非住所，因為患者有機會將病毒傳染給家人及污染居住大廈，同時酒店亦難確保可以安全咁送佢哋去唔同地區嘅家，譬如住喺離島點送？澳門就一早指定檢疫21日全喺酒店完成，港澳防疫邊個醒？一件小事已高下立判啦！

港府防疫由始至終漏洞百出，據衞生署統計，從英國入境人次，至今超過5,000人，呢種傳染力驚人嘅病毒或已登陸本港！過去14日到訪英國嘅機組人員到港，規定喺指定酒店自我隔離14天，之但係其他包括領事館人員等豁免人士，即使由英國返港，亦冇被要求集中隔離，呢種「牛棚困貓」嘅防疫思維，有乜可能會做到滴水不漏吖？

嗱！超級變種病毒株不但出現喺英國，荷蘭、法國、比利時，甚至丹麥、澳洲都有出現，僅對英國封關根本係自欺欺人！專家認為有需要將來自歐洲入境人士嘅檢疫期延長至21日，政府應因應疫情，時刻更新入境條例。再講啊，加「疫監」7日嘅安排，適用於本月2日或以後嘅英國抵港者，按日子推算，佢哋早已完成檢疫，並喺社區游走一段時間，依家先話重新要捉回家檢疫，未免離奇兼搞笑！要言之，港府防疫抗疫多甩漏，庸官無能，靠害市民！疫情若再變第5波，庸官直頭就係罪人、人民公敵，應該問責下台！