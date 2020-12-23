世界視線：紓困方案終出爐　美國黨政扯後腿

繼美國眾議院後，參議院亦以大比數通過9,000億美元的新冠肺炎疫情紓困方案，以及維持政府運作的1.4萬億美元撥款預算，當中涉及為大多數美國人提供600美元現金援助，以及每周300美元的失業援助金，並為被疫情重創的企業提供新一輪補貼，由總統特朗普簽署生效。

新冠疫情肆虐美國，至今已造成超過30萬人死亡，經濟受到前所未有的打擊，奈何今年正值大選年，在共和、民主兩黨「政治掛帥」、耽於黨爭的情況下，通過這一輪的紓困方案成為政爭的戰場，只能一直懸而未決，民主黨人不想拱手向特朗普送上競選連任的彈藥，自然一直「歎慢板」。

民主黨控制的眾議院曾於今年5月通過3萬億美元紓困方案，在共和黨人反對下調低至2.2萬億美元，而特朗普則表明，同意1.8萬億美元的紓困方案版本，但參議院共和黨領袖麥康奈爾仍然批評政府走得太遠，超出了參議院共和黨人可以接受的範圍。

按理說，特朗普希望盡快推出紓困措施，以利「助選」，跟參議院共和黨人利益一致，而民主黨人也樂於向選民發出「成功爭取更大紓困金額」的訊息，然而有報道指，麥康奈爾等共和黨參議員堅持最終方案必須包括企業免因疫情被起訴的免責保護，甚至不惜警告特氏不要跟眾議院議長佩洛西達成協議，否則會阻撓最高法院大法官巴雷特的任命。

問題是，如今巴雷特已上任，大選亦早已結束，結果還是等到失業民眾在聖誕前夕哀嘆「無火雞落鑊」，才勉強就紓困方案達成共識，這還是在聯邦政府面臨停擺巨大壓力、特朗普簽署有效期為兩天的撥款「續命」協議的情況下完成，美國兩黨惡鬥造成的扯皮低效，於此可見一斑。而美國國債規模已近28萬億美元，飲鴆止渴式的救經濟能持續多久，實在不容樂觀。不少專家指出，印鈔票救經濟必然衍生低利率、低成長、低通脹及高債務，即所謂「三低一高」後遺症，但美國實體經濟早就不行，不靠印鈔票催谷還真看不出還有甚麼良方。