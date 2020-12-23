正論：反中亂黨又潛逃　司法病毒縱黑暴

司法制度，千瘡百孔。沒有鬼死不得人，沒有漏洞就不會有漏網之魚。繼反對派前立法會議員許智峯流亡外國，昨日又有一名年輕黑暴分子棄保潛逃，警察拉人，司法放人，浪費執法者的努力，亦變相鼓勵犯法分子逃避法律制裁，一而再，再而三發生，是巧合還是制度上出現問題？

昨日被揭潛逃的中五學生曾志健，去年10月1日在荃灣街頭示威遭警員開槍射傷左胸，曾經危殆但保住性命，始終被追究法律責任，他與一名理工大學博士生同被控暴動罪，曾又涉嫌襲擊對他開槍的警員，被控兩項襲警罪。他的保釋條件包括現金5,000港元、每周到警署報到一次及不得離開香港。案件原定昨日在區域法院再提訊，但曾未有現身，代表他的大律師亦與曾失去聯絡，故法庭發出拘捕令。

令人詫異的是，暴動罪是一項嚴重罪行，但保釋條件如此寬鬆，5,000元保釋金金額算不了甚麼，每周報到亦不是難事，而禁止離開香港，若果准保留旅遊證件，可以堂而皇之坐上飛機，揚長而去，那保釋條件全是虛設。早前控方還向法庭表示，若控辯雙方能就控罪及案情細節達成共識，曾志健「應該會認罪」，但看來這是某人的金蟬脫殼伎倆。就像許智峯有丹麥政客協助製造假行程，成功瞞天過海逃亡歐洲。

事後回想，一切都在這個黃毛小子計劃中，而且有迹可尋。曾志健早在10月與鍾翰林等人到美國駐港澳總領事館尋求庇護，雖然鍾翰林被捕，但曾一度進入領事館，惟對方職員竟要求他離開，由於被美國「出賣」，而且目睹大漢奸黎智英還押，恐防自己步黎下場，被控以《港區國安法》相關罪名，所以決定潛逃，並提早向傳媒透露，而他的15歲女友在上周宣布已流亡英國，秤不離砣，未來在英國相聚也有可能。

謀事在人，成事在官，若果沒有法庭大開中門，批准保釋，就算多大能耐及道行，像壹傳媒黎智英也要變成赤柱收押犯，曾志健10來歲學生一名，又怎可能逍遙法外？各界狠批法官批出的保釋條件過分寬鬆，罔顧有關人等潛逃風險，黃台仰、羅冠聰、許智峯及梁頌恆等多名反中亂黨棄保潛逃，屬於「另類放生」。

前車可鑑，有先例可援，法庭理應小心處理「黑暴」嫌疑人的案件，重新審視批出保釋條件的準則，然而不同司法人員一再犯上同樣錯誤，像大家同時被傳染了一種司法病毒，這種病毒破壞力傾城，侵襲了特區權力機關，三權分立，變了司法獨大，如像身體染了病，失去了平衡，而且隨時上腦，變成喪屍，敵我不分，就算行政機關人員也會追咬，若果不及時制止，終有一天司法走上歪路，特區高官身受其害，與黎智英同囚，法律面前，人人平等，出現荒謬的極端。

司法改革，刻不容緩，各界紛紛提出，獲得廣泛市民支持，京官亦少有地說出口，顯見一股改革洪流已逐漸形成。設立司法改革委員會、量刑委員會，以及改革司法人員任命程序，都是具體而有研究空間的建議。而全國港澳研究會副會長劉兆佳指這些都是「低層次」做法，本港司法面臨的「高層次」問題是司法人員的思維問題。一頂假髮本來是身外物，卻代表英國殖民地文化，與回歸後中國人地方格格不入。香港司法人員不但還剩餘很多洋人，就算不少華人法官思想都很「洋化」，世界大趨勢，東風壓倒西風，香港實在不能容許還有港英餘孽拖住特區發展後腿，司法機構要開刀，除下假髮，此乃其時也！

司法機構需要去蕪存菁，另一方面，一批又一批反中亂港人士知難而退，退出政壇，又或者想盡辦法遠走他方，逃避法律制裁。因為多個西方國家針對《港區國安法》，停止了與香港司法互助，暫時未能把這些亂黨繩之以法。流亡海外，並不代表前面一片坦途。前香港眾志常委羅冠聰已宣稱在英國申請政治庇護，中國外交部回應表示，反中亂港分子如何乞求外部庇護，他們的結局只有一個，就是徹底失敗。西方政客口惠而實不至，美國國會參議院審議《香港人民自由與選擇法案》，獲眾議院一致通過，主要是協助逃離政治迫害的港人加快獲得庇護，但與本港黃絲同聲同氣的共和黨參議員克魯茲竟然倒轉槍頭反對，法案極有可能無法在今屆會期獲得通過。逃往美國的梁繼平、梁頌恆及敖卓軒等，現時仍未得到美國政治庇護，可說是進退兩難。

無論如何，搞事分子遠離香港，社會頓時少了噪音爭吵聲，呈現近年少有的安寧，對於備受鬥爭纏擾多時的港人，未嘗不是好事。特區百廢待興，一定要凝聚力量，團結各界，留下來的，應該盡力建設香港，合力掃走有異心的特權分子，像蒙眼的正義女神，理得你有沒有戴假髮！