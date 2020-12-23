神州觀察：多區停電無預警　擾民事實難迴避

廣東廣州市多區日前傳出大停電消息，有不少自稱來自越秀、荔灣、白雲等區網民抱怨稱，從凌晨起就開始陸續出現停電，且事先毫無預警，以致被殺個措手不及，各種狼狽遭遇都有。事後當局解釋稱停電是因故障所致，並已緊急組織搶修，恢復供電，惟時值內地多個省區近日接連出現電荒，難免有人對此說有懷疑；總之不管怎樣，停電造成的擾民之實勢難迴避。

據悉，今次故障搶修花了一個多小時，受影響範圍亦很廣泛，不但家居用電中斷，連街燈也被停掉，致使部分城區漆黑一片，勢帶來交通及治安隱患。停電並造成民眾生活用水、手機網絡等使用受阻，譬如有人沖涼沖到一半，周身塗滿肥皂泡卻無水可沖，亦有人打機打到一半、文件存到一半時無以為繼，更有人加完班回家被困在電梯中，半夜三更飽受折騰，網上吐槽之聲四起，亦屬情理之中。

對於多區輪流發生供電故障，亦令部分網民心生質疑，認為或與時下的電荒有關，甚至「嚴重懷疑」有人又在「拉閘限電」，惟遭廣州供電局方面否認，並表示廣州電網運行穩定，沒有供應問題。國家能源局同日亦就此事作出回應，重申國內供電能力總體有保障，能源供應不會出現大問題，個別地方出現的情況只屬偶發性；此番說話明顯是為了消除民眾顧慮，尤其具有針對多地近日鬧電荒一事再度解畫、大派定心丸之意。

只是話雖這麼說，偶發情況也是情況，哪怕只是一個城市、地區突發停電，影響的都將是數十萬、數百萬乃至上千萬人的生產生活問題，包括當局為保生產推出的「有序用電」措施，不也導致出現民眾大冷天無法取暖、須行30層樓梯返工等「無序」亂象？再者，當局只保某些大企業、壟斷行業生產，那些小微企業又該怎麼辦？街邊的便民小商店、小餐館開不了，損失就只能自行承擔？既然「不差電」，那當局就應在電力輸送、調節分配等方面再下工夫，包括故障緊急排除、電力儲備工作、備用措施等細節上進行提升。

另需看到，「拉閘限電」舉措其實已存在多年，並被指與當局在《巴黎氣候協定》中的減排承諾有關，此舉更與經濟生產有着莫大關係。正如有分析指出，南方多個市場近期外貿出口及生產量大增，是因海外製造業受疫情影響停擺，把訂單臨時轉移至中國所致，結果不但導致出現用電量激增，亦令碳排放量猛增，惟有出手限電。但是有生意誰不想做？像擁有全球最大小商品批發市場的浙江義烏，工廠紛紛搶購柴油發電機自己發電生產；如果當局供電充足，便不會發生類似矛盾，大家都有錢賺，又能完成減排任務，豈不最好？