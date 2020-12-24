功夫茶：抗疫無能害市民　庸官問責要削薪

第4波疫情持續嚴峻，尋日確診個案雖稍回落，不過本地個案仍高達47宗，其中20宗源頭不明，可見社區隱形帶菌者仍然防不勝防；另一邊廂，英國爆發傳染性特強嘅變種新冠病毒，隨着大量英國留學生返港度聖誕新年，以庸官抗疫樣樣慢十拍，又多甩漏，呢種變種病毒說不定已滲入本港！

果不其然，尋日張竹君醫生透露，衞生防護中心轄下化驗機構對11個本地確診患者嘅樣本作基因排序，發現有兩宗病例與新病毒株脗合！年近歲晚，英國變種病毒襲港一語成讖，認真唔老利！唔通更兇猛嘅第5波疫情已在眼前？廢官由年頭防疫抗疫到依家一年將盡，完全冇吸收任何失敗經驗，鬆弛無道，懲罰市民！自「歌舞群組」爆疫以來更死得人多！

呢，有一種忍叫忍無可忍！議員都集中火力向政府發炮，指一眾高薪厚酬嘅庸官抗疫無能，搞到百業蕭條，失業率上升！唔少基層市民手停口停，耗盡積蓄，甚至「冇飯開、等死」！香港儼然係個悲情城市！有議員要求有份決議抗疫措施嘅政府官員及專家團隊減薪、接受問責，表態與市民共度時艱！並要求政府要再動用庫房儲備，不能眼看民生多艱而「見死不救」！指政府即使已動用咗二、三千億元「保就業」，庫房依然仲有8,000多億港元儲備，直斥「政府話冇錢就呃人！」

另有議員狂轟政府抗疫無能，搞到市民雞毛鴨血！抗疫措施固然慢十拍，多輪防疫抗疫基金又亂批一通，真要幫嘅就「一個仙都冇」，因疫情而做多咗生意嘅連鎖超市、百貨店等就獲億億聲資助，完全本末倒置！政府防疫抗疫漏洞處處、甩轆多多，都真係罄竹難書。呢，日前食衞局透露，因電腦系統出現技術問題，11月底約有800多名市民未能收到載有其陰性檢查嘅電話短訊，有市民打去電台投訴，話有親戚5日都收唔到結果，遂自掏腰包再做檢測，翌日獲知確診，惟由檢測至送往治療期間至少10日！難怪有病人「等到死」啦！廢官無能，何止懲罰市民，簡直害死人！

難怪有論者直斥廢官抗疫一塌糊塗，甩漏如破魚網，令市民處於水深火熱，認為特首林鄭月娥、3名司長、各局長及副局長以及行會成員等最高權柄階層最少應減薪一半，以向市民表達誠意！而且疫情過後，應追討相關官員嘅責任，強調一定要有人問責下台！庸官抗疫，不但未能「去民之患」，反而添民之憂，港大感染及傳染病中心總監何栢良就話「如果有官員有嚴重抗疫疲勞，畀佢抖吓」！功夫茶倒覺得係應該畀佢長休，無謂再累街坊咯！官不稱職，霸住毛坑不拉矢，盞樣衰乞人憎！