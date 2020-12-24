正論：國安重罪獲保釋　漢奸歡度聖誕節

平安夜前夕，壹傳媒黎智英接獲天大喜訊，終於可以脫離赤柱監獄，不用再在獄中洗廁所，回家歡度聖誕和新年。這固然要多謝國安法指定法官，頂住控方指黎智英有潛逃風險的壓力，批准其保釋申請；同時可能也要多謝美國國務卿蓬佩奧越洋發聲，指令放人奏效。姑勿論如何，身為全港第一個被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的人，復有欺詐及多項非法集結控罪纏身，加上棄保潛逃最近蔚然成風，保釋申請居然神奇獲批，不得不令人感嘆，聖誕節果然是充滿奇迹的節日！

黎智英自8月10日遭警方國安處拘捕後，涉違反《港區國安法》一直獲准保釋，直到本月初另涉欺詐提堂並還押。及至本月12日，警方加控其勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪提堂，兩案均由身兼國安法指定法官的總裁判官蘇惠德審理。蘇官接納控方所說，黎智英有很大的潛逃風險，拒絕其保釋申請，並將案押後至明年4月再訊。大漢奸日前才從荔枝角收押所轉往高度設防的赤柱監獄繼續羈押，想不到昨日再次申請保釋竟如願獲批，令外界嘩然。難怪有人喜形於色，在庭內又是豎起拇指，又是大做心形手勢。

今次批准其保釋申請的，是同為國安法指定法官的原訟庭法官李運騰，為何總裁判官認為黎智英有潛逃風險拒其保釋，到了原訟庭則大開綠燈，由於法官沒有公開解釋，原因不得而知，但從其保釋條件頗為嚴苛觀之，包括1,000萬元現金及3名人事擔保共30萬元；不得離港，須交出所有旅遊證件；須居於住所及不准離家；每周到警署報到3次；不得直接或間接進行任何可被視為請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行為的行動，包括不得會見外國官員；不得接受電視、電台或網上訪問；不得在紙本或網上發布貼文、評論和訊息，當可反映其控罪的嚴重性。然而正因為控罪嚴重，這樣不許，那樣不准，為何不直接拒絕其保釋申請以策萬全？

更遑論黎智英財雄勢大，既有外部勢力撐腰，又在台灣擁有大量業務，隨時有外逃的可能；加上最近頻頻有被捕疑犯棄保潛逃，由黎智英其中一個入幕之賓、前民主黨議員許智峯，到名不見經傳的中五男生曾志健等，均走得快好世界，單是國安法生效前後已有約20人「走佬」，證明法庭訂下的保釋條件過於寬鬆，變相放生。

須知道，黎智英並非普通人，他被內地冠以「叛國禍港四人幫」之首，復被指為佔中金主和黑暴黑手，兼且是被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的全港第一人，除了干犯國家級法律，還有多宗刑事控罪纏身，而且與外部勢力聯繫密切，棄保潛逃的風險比任何人都要高；甚至乎，總裁判官蘇惠德將黎智英涉欺詐還押後，旋即收到「炸死全家」的死亡恐嚇電話，在在證明黎智英的身份非比尋常。他獲准保釋後會否再次與本地和外國政客密謀於暗室，誰知道？有指為黎智英提供人事擔保的，都是與黎智英關係極密切的人，為何原訟庭會接納這些人的人事擔保？試問怎能服眾？

無獨有偶，黎智英獲准保釋的消息甫傳開，壹傳媒股價隨即炸開了鍋，狂飆逾15%至即市高位0.285元，全日收報0.265元，上升7.28%，說背後沒有大戶攪局，小學生也不信。然而證監會繼續置若罔聞，當中有甚麼蹊蹺，不能不令人懷疑。黎智英及壹傳媒已不止一次獲放生，若說金融股票市場也有其保護傘，顯然不足為奇。

說來實在可悲，「反中亂港又得米，愛國愛港空閉翳」正是當下特區的寫照。正常市民以為遲來的國安法生效後，叛國禍港的大漢奸必然受到法律制裁，香港終於回復平靜，無奈事與願違，由拘捕到檢控拖拉數月已令人慘不忍睹，明知有極高潛逃風險仍獲准保釋，才是最令人不解和沮喪。人們終於知道，在一國兩制之下，即使涉及叛國禍港，原來只要有外部勢力撐腰，只要有免死金牌護體，只要有人裏應外合，最後必然是再次「得米」兼「走甩」，只有愛國愛港的市民空着緊，皇帝不急太監急，情何以堪？

實際上，本港司法亂象不絕，不僅正常市民忍無可忍，就連司法界中人也不齒。終審法院前常任法官繼批評本港法院自我賦權，把自己抬高至全國人大的位置後，再炮轟本港司法機關文化在過去20年完全誤入歧途，有法官將個人主義凌駕於社會利益，認為應由最高層開始改革，可謂說出不少人的心聲；而社會上一些有心人如立法會議員何君堯等，近日亦成立「國家安全教育中心」，要求司法改革、成立量刑委員會、法官去殖化除假髮等，不可謂不及時。問題是，無能港府會聽嗎？

別看律政司對於黎智英獲准保釋即時表示提出上訴，擺出據理力爭的模樣，其實正如鄭若驊早前自爆，接不接納控方要求由法庭決定，市民不應批評法官，可見司法獨大，律政司只是在扯貓尾而已。不管怎麼說，本港司法靠不住，國家便須果斷出手。有人既涉違反國家級法律，引渡到內地受審，接受國家級制裁，確保審訊不受干擾，便是中央應有之義！