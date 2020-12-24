神州觀察：男童入校戒網癮　離奇骨折需查清

電子科技時代，少年兒童沉迷電腦、智能手機等科技產品，產生網癮現象，已然成為一項棘手的社會問題，於是各種「戒網癮」的學校、機構亦應運而生，且收費不菲，卻仍得到不少家長的垂青，紛紛將「問題子女」送往治療。問題是，這類機構所用治療手法往往劍走偏鋒，不但缺乏醫學理據，更常涉及體罰虐待等違法暴力行為，甚至釀成人命死傷，問題屢遭曝光，足以引起當局重視。

湖南湘潭一名14歲男童因長期輟學在家，終日沉迷打機，上網成癮，父母無奈之下將其送入當地一間宣稱矯正青少年不良行為的特殊教育機構進行治療。10月26日入學，誰知28日就離奇發生骨折，腿部並有3處斷骨，需加鋼板、鋼釘固定；而校方至30日才將事件告知家長，並指事緣男童因辱罵、頂撞教官，拉扯間自己失平衡坐到腳踝上所致，惟男童稱遭教官擒拿式摔跌受傷，家長要求查看事發當日閉路電視錄影，則被以剛好壞掉為由拒絕。

有內媒報道稱，涉事學校此前就曾爆出教官毆打學生事件，乃至逼人喝煙灰水、關禁閉等非法虐待行為，遭當局責令整改，可見並未落實到位，學校還在繼續亂來。亂來的又何止這一家？像早前的「豫章書院」案，就被指以戒網癮之名公然動用私刑，對學生實施體罰、毆打、強迫勞動、關「小黑屋」等，並有學生不堪忍受試圖割腕自殺，最終一干人等分別被判11個月至兩年10個月不等徒刑，惟被指判罰太輕，有受害學生大為不滿，表示要繼續上訴。

近年更有不少戒網癮機構發生虐死學生的悲劇，像安徽阜陽就有18歲男生入校不到48小時，卻因「軍訓暈倒」不治而亡，其實是因非法拘禁所致；河南兩名少女只因如廁未打報告，就被強制體能訓練虐致一死一傷；黑龍江更有16歲女孩受虐後導致精神異常，回家弒殺生母，釀成人倫悲劇。

全國還有多少這樣的戒網癮學校、機構？多少私刑虐待學生的問題還在繼續上演？該行業亂象叢生，隱患重重，卻又能做得風生水起，生員不斷，現象很值得反思。首先是各類政府職能機構在審批、監督辦學等方面有否盡到責任？對於一些違規乃至搞出人命的辦學機構、人員的追責處罰力度是否偏輕，從而導致他們繼續有恃無恐？其次，這些機構多會通過網絡搜索引擎誇大其詞做廣告，過度包裝騙人，形同莆田系醫院之於百度，所以這方面也需加強監管。

再就是「救子心切」的家長們，平時亦需盡到監管責任，不要縱容孩子沉迷網絡，及對該類學校、機構有一定的識別能力，切勿輕信對方，將孩子往火坑裏推。