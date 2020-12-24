世界視線：奧運能否如期辦　日本政府陷兩難

日本東京奧組委和東京都政府日前就東京奧運會和殘奧會的舉辦經費，發布總額達1,200億港元的預算計劃。受新冠肺炎疫情影響，東京奧運延期至明年舉行，預算亦因而增加約220億港元，問題是，全球疫情尚未受控，英國變種病毒更是雪上加霜，誰也不能確保明年的情況會比今年好。

事實上，國際奧委會副主席科茨已明確表示，明年7月的東京奧運一定會如期舉行，不管「有沒有新冠病毒疾病」。他指出，今屆東京奧運的主題之一是「重建的奧運」（當年東京雀屏中選的原因之一，是2011年東北大地震重創後，奧運可體現日本復興的力量），現在可以多加一個主題「征服（新冠疫情）的奧運」。

當然，東京奧運不能再延期，也有現實的考慮。2024年奧運早已敲定由巴黎舉行，如果東京奧運再延期至2022年，跟下屆賽事的距離只剩下兩年，外界對盛事的熱情將大為降溫，巴黎方面自然極力反對。至於說取消，如果在去年「壯士斷臂」，情況還好一點，等到現在日本當局追加預算再來「斬倉」，損失只有更大。

問題是，疫情到底何時是盡頭，誰也說不準。自民黨總務會長鈴木俊一打定「預防針」，稱就算明年有國家或地區因疫情不參加，奧運仍然可以舉行，1980年莫斯科奧運及1984年洛杉磯奧運，分別遭美國陣營和前蘇聯陣營抵制，便是例子。其實兩者難以相提並論，奧運場面冷清一點倒也罷了，怕只怕人群大量聚集，各國選手和觀眾在東京染疫後回國，引發全球新一波爆發，到時東京奧運將以「播毒的奧運」而名留史冊。

如今最憂心的無疑是首相菅義偉，前任安倍晉三下台的其中一個原因，正是奧運拉動經濟的計劃泡湯。日本目前疫情反覆，菅義偉正在強硬鎖國和盡早恢復經濟之間徘徊，國內旅遊振興方案在感染個案持續攀升下叫停，對於外界要求宣布全國進入緊急狀態，菅義偉也是猶豫不決。可以肯定，若明年奧運辦不成又或者辦得失敗，菅義偉的相位也未必能坐得穩。