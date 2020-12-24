上個世紀50年代，北京講的是「我們一定要解放台灣」。為此，先後動武拿下了幾個國民黨軍佔據的小島，打響「金門炮戰」以及宣布每隔一日對金門打炮，保持對台動武和隨時「解放」的溫度，告之國際社會特別是美國——中國內戰未停。

到了80年代，北京宣布要和平統一祖國，具體做法是停止打炮，不再高喊「解放台灣」，推出「一國兩制」構思，通過兩岸政治協商實現國家統一。中央表示，只要堅持「一個中國」，在統一問題上甚麼都可以談，台灣方面還可以「保留軍隊」。

凡此皆顯示，北京為了實現國家統一，可以在文、武方面展現最廣胸襟、最大決心和不畏遇到任何阻力艱險。北京因有這樣的決心和信心，還多次宣示，兩岸實現和平統一是80年代的「三大任務」之一。過了80年代，北京還講此乃90年代的任務之一。可見，在中央領導人心中，是有中國統一的時間表的。有此時間表，是因為北京明白統一問題不可能也不可以「一代一代拖下去」，知道「和平統一」固然最好，然而凡文事必有武備，沒有統一時間表的壓力，沒有武統的充分準備，天上不會掉下一張「和統」的餡餅。

台灣和老美當然也知箇中道理，他們的應對之道有二，一是不斷「要求北京承諾不得對台動武」，二是試圖永遠「保持海峽兩岸現狀」，若能獲得這兩條，他們就有大把的時間和空間維持分離局面，大搞「去中國化」，為「台獨」作準備。有了這兩條，他們更可以利用北京的「和統優惠」，大賺紅利，壯大財政，向老美猛購軍火，以「阻遏共軍武力犯台」、「保衞台獨」。

北京的「和統」方針推行了40年，「兩岸互動」出現了這樣的「二律背反」、這樣的「弔詭」、這樣的負面作用，「台獨香腸」愈切愈短，老美黑手愈插愈深，導致「武統」的必要性正在增強，統一要訂時間表不可再蹉跎。有了時間表，給出一個「武統倒數日」，可促台灣分化自亂，各方受到沉重打擊，「以武逼和」有契機和抓手。