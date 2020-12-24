美國特朗普政府時日無多，國務卿蓬佩奧捲鋪蓋的日子就快到了，但依然不放棄最後攻擊中國的機會。這次他不僅揚言對中國官員及其家屬實施額外的簽證限制，還要求中方立即釋放壹傳媒黎智英等人，簡直瘋狂到了極點。看來老美霸道成性，真的把香港當成美國第51州，連司法也要插手。

如果是在過去，中方有些人恐洋懼美心理作祟，加上為了維護所謂的「中美關係大局」，也許會逆來順受。然而今時不同往日，美方徹底撕破臉皮，中美關係已經惡化到無以復加的地步，中方再也沒有甚麼好顧慮，自然不可能被嚇倒，更加不可能讓步。美國政客的叫囂，不過是老調重彈，除了給面對鐵窗的黎智英之流帶來一點慰藉之外，根本達不到任何目的，反而暴露美國黔驢技窮。

別看老美窮兇極惡，張牙舞爪，今天制裁這個，明天制裁那個，其實他們的手段也只有如此而已，變不出甚麼新花樣。有美國律師事務所統計過，特朗普政府自2017年上台以來，已對外國實施逾3,900項制裁措施，平均每天3項，堪稱世界紀錄。見怪不怪，其怪自敗，美國頻頻揮舞制裁大棒，自以為得計，殊不知世人早就麻木了，中國人更是嗤之以鼻。早前美國國務院宣布制裁一批中方官員，當中竟然包括一位名不見經傳的廈門基層民警，令人啼笑皆非，難怪他本人深感「榮幸」，中國網民更紛紛表示要向他學習。

近年來的事實證明，美國制裁也好，實施簽證限制也罷，都只能弄巧成拙，既威脅不了也分化不了中國，反而令絕大多數中國人更加團結。尤其是限制中共黨員及其家屬入境，正好打破某些人對美國的幻想，斷絕貪官污吏的後路，對中方而言簡直求之不得。對一班「為美國而戰」的洋奴漢奸，中方沒有根據《港區國安法》將其押送內地審訊，已經便宜他們了。