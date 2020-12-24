近月反對派先後有羅冠聰、許智峯及梁頌恆等人流亡外國，日前又有一名黑暴分子曾志健出走，他們大部分都是棄保潛逃，逃避法律責任。警察拉人，司法放人，絕對不是巧合，而是司法制度出現問題，變相放生反中亂港之徒。

中五學生曾志健被控暴動罪及襲警，當日遭警員開槍射傷左胸，罪名嚴重卻獲得保釋，條件包括現金5,000元、每周到警署報到一次及不得離開香港，但據說不用交出旅遊證件，故此一買到機票便說走就走。曾志健在10月與鍾翰林等人到美國駐港澳總領事館尋求庇護，被對方職員要求他離開，遭美國「出賣」，他的15歲女友在上周宣布流亡英國，似乎舊宗主英國收容曾的機會比較高吧。

回歸23年，英國對香港死心不息，朝野上下對特區事務指指點點，包括末代港督彭定康，死不斷氣，是甚麼令他們覺得自己對香港還有影響力？環顧香港，最留有殖民地色彩莫過於法官及大律師頭上的假髮。這是不折不扣的英殖殘餘物，其他地方脫離英國管治後都紛紛捨棄法官及大律師戴的假髮，但香港卻保留至今，究竟對法律正義及司法公正有甚麼作用？戴了假髮便會包青天上身？根本只是特權分子標記，於邏輯及道理說不通，法律面前，人人平等，法官穿黑袍便足夠，中國人地方根本不需要假髮這等把戲。

有評論形容司法界像染了病毒，學者直指是本港司法人員的思維問題。三權分立變了司法獨大，敵我不分，若不及時除毒，特區高官最終都會身受其害。政界反對派少壯分子大逃亡，剩下來的老弱殘兵不足為患，社會表面上暫時獲得安寧，但核心的司法制度問題一日不解決，一日特區沒有辦法重生。撥亂反正，對特權分子更加不要留手，古代革職要除去頂上烏紗，今後丟棄頭上假髮，還司法界一個乾淨吧！