英國發現新冠病毒變種，弄到舉國驚惶，倫敦宣布封城，首相宣布取消聖誕節的放鬆管制讓市民歡度節日安排。有報道說，起碼30萬人趁最後機會離開，最後班次的火車票和航班機票都訂購一空。英國的鄰國連忙封閉邊境，法國連往返兩地的貨車司機都加強檢查，結果貨車大排長龍。倫敦飛香港航班宣布停飛，最後航班需要22日凌晨前抵達，其餘禁止入境。凡到過英國的乘客一律要檢疫21天，比其他地區增加7天。

倫敦居民紛紛外逃，英國衞生大臣指出，這明顯是完全不負責任的行為。從全民防疫的角度看，這些倫敦居民很可能已感染到變種新冠病毒，一旦外逃，很可能把病毒帶到國外，造成另一波疫情。不過，從普通市民角度看，因封城外逃，也是正常心態：因為覺得自己健康，未受感染，不想被困在倫敦，耽誤正常工作和生活；自己及家人逗留在感染人口比率高的社區絕對不智，很可能增加感染機會；此刻正臨近聖誕節，歐美人士家庭團聚的大節日長假期，沒道理把自己困在英倫，不如轉移到一個較為安全平靜的社區過快樂聖誕。

其實普天之下，尋求自保是人的天性，武漢疫情初起時，也發生大批市民外逃事件，條件充裕的乘飛機去暢遊歐洲順便採購法國名牌，基層工人則用盡辦法回鄉避疫，幸好內地社會管理較嚴，一查出新冠病毒有高度傳染性，各地連忙封城封區封村，才把受感染者成功隔離，避免在全國遍地開花。

意大利北部地區初時證實疫症爆發後，也是如此。因為該地區是意大利經濟較發達區域，就業機會較多，所以一公布發生疫情，在該區工作的市民紛紛外逃，結果令疫症在全國蔓延，令意大利一度成為全世界疫情最嚴重國家。

此次英國發現新冠病毒變種，大批居民從倫敦逃出，不知是否會把新病毒在其他地區散播，可能也會波及歐洲其他國家。香港跟英國關係密切，英國是最多香港留學生進修的國家，現正值聖誕新年假期，不少留學生放假回港，特區政府雖然已停止兩地航空交通，禁止曾到英倫人士入境，要求從英國抵港人士檢疫隔離21天，但有留學生較早前已回港，昨日亦驗出有兩名英國返港留學生的樣本與新病毒株脗合，增加市民的擔心。

最不幸是為了逃避《港區國安法》或棄保潛逃投奔英國的社會活躍人士，一心以為另找安身之所，卻陷身疫情漩渦中心，還遭到周圍國家封關，可謂進退兩難。香港有網民幸災樂禍，說是對他們的報應，我覺得有欠厚道。