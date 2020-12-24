經過佔中復有黑暴一役，本港司法亂象暴露無遺，警察拉人、司法放人固然已成常態，棄保潛逃者更是愈來愈多。僅在《港區國安法》生效前後，起碼約有20人棄保潛逃，包括前立法會議員許智峯、涉搶槍及中槍的中五生曾志健等。這些人動輒將「時代革命」、「無畏無懼」掛在口邊，說的比唱的還動聽，卻連站上法庭闡釋理念也不敢也腳軟，這是哪門子的革命？他們應該讀多點歷史，了解一下中共打江山犧牲了多少人命，不要再辱沒革命二字丟人現眼。

當然，這班戴罪之軀之所以輕易棄保潛逃，皆因法庭審批保釋條件太過寬鬆，變相送上潛逃機會。許智峯正是得益於法官拒絕控方要他交出旅遊證件的要求，以致有機會串通外國政客欺騙法庭走佬他去；羅冠聰及12人蛇也是一樣，沒有仁慈法官，就不會有拋棄手足遠走高飛事件發生。終審法院前常任法官最近炮轟，本港司法機關文化在過去20年完全誤入歧途，法官將個人主義凌駕於社會利益，認為必須從最高層開始改革，不可謂不中肯，亦說出無數市民心聲，問題是，港府聽得入耳嗎？

君不見，由特首到律政司司長再到終院首席法官，皆對種種司法亂象置若罔聞，甚至認為法官胡亂判案是一國兩制的最高體現，堪稱笑話。林鄭揚言法官判案只需考慮證據，不需考慮國家安全；鄭若驊更批評市民不能對法官妄加批評。整個司法界猶如潑水不進的獨立王國，不管市民如何投訴、同道中人如何鞭撻都不得要領，反中亂港焉能不氣燄囂張？

最令人嘩然的是，涉及國安重罪並有欺詐和多項非法集結罪名纏身的壹傳媒黎智英，昨日向高院申請保釋，居然獲國安法指定法官批准，要是他棄保潛逃，該當何罪？「反中亂港又得米」，司法王國充斥反中亂港無間道，中央不出手徹底整頓，特區只能永遠沉淪。