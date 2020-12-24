有傳人大常委會將有新決議，對反對派斬草除根，向他們的區議會大本營開刀，措施有三種：第一，取消特首推選委員會之中，區議會的代表席位；第二，現任區議員若非真心擁護《基本法》，會被取消資格；第三，取消的議席不會在本屆補選，將由政府委派地區人士擔任。

消息是否屬實暫未可知，但空穴來風，未必無因，京港政府對泛民主派的打壓定然是勢挾風雷，種如是之因，招如是之果，這也是很自然的事。

早前，泛民主派勾結美國勢力，對京港政府實施制裁，上至人大副委員長，下至香港警務處處長，都成為受害者。特首林鄭月娥更是可憐兮兮，在美國制裁令下，沒有銀行敢做她的生意，她只能將大量現金堆在禮賓府內。環顧全球，要受林鄭月娥般委屈的國家或地方元首實屬少見。很多「黃絲」聞訊後十分歡喜，以為有山姆大叔撐腰，就可以放心跟京港政府一搏。

然而，鬥爭是一種藝術，何時趨前，何時退後，要拿捏得恰到好處，如非到最後關頭，切不可撕破臉皮。泛民近年在鬥爭過程中，就是不懂掌握進與退的藝術，每每把話說盡、把事做盡，跟中央的關係弄得再無轉圜餘地，彼此大打出手時，阿爺自然不會留情，人家的胳膊比你粗，吃虧的當然是你。

特朗普入主白宮之後，美國跟別國的鬥爭藝術已經不算高明，但仍遠勝香港泛民這一批笨蛋頭腦。針對中國人的制裁方案，老美至今最高只是觸及到人大副委員長這一級，中央政治局常委，他們一個也沒碰，這就叫留有一線，彼此還能保持最基本的尊重。美利堅擁有世界上最強的實力，跟中國角力尚且知所進退。我想問香港泛民主派，你們跟中央抗爭時留了甚麼餘地？既無餘地，便不能怪人家着着往死裏打了。