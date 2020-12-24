英國新冠肺炎病毒變種，首相約翰遜日前宣布提升首都倫敦以及周邊地區防疫級別至新增嘅第4級，封城鎖市，可知其嚴峻！倫敦居民極速「逃亡」，逃不出危城嘅居民，則撲去超市瘋搶糧食物資，真係人心惶惶。美媒將英國形容為「國際棄民」，大不列顛係人見到都怕，全球逾40個國家及地區都對英國實施禁航！約翰遜抗疫無能，未知會否因而下台？

英國嘅變種病毒來勢兇猛，嚇怕全世界！聖誕新年將至，從英國返港嘅大批留學生是否帶有此種變種病毒，都真係難料；正如專家指出，港府未收緊英國抵港嘅豁免檢疫安排，加上變種病毒早已蔓延歐洲多國，甚至南非都有，僅對英國封關屬自欺欺人，變種病毒隨時殺入香港。平安夜，光華射，祝福香港！

香港疫情仍然嚴峻，話口未完已有兩名英國返港留學生的樣本與新病毒株脗合；而不明源頭個案持續高企，反映社區隱形播毒者不易防範，所以冇事少啲出街，不是防破財，而是減少中招機會嘅最好方法！

呢，天水圍有西醫染疫，佢喺今個月15及18號為兩名確診者應診，20號得悉有病人確診，故自行到社區檢測中心檢測，21號喉嚨痕癢，同日仍有上班，之後確診。據悉，佢當時有戴口罩及面罩，換言之，有做足防護措施應診仍然會「賴嘢」。專家指穿脫保護裝備時仍有傳播風險，張竹君醫生則認為，卸下裝備時要小心，也要洗手，戴番時亦要小心，做過好多次之後，有機會有一次半次做漏咗，唔自覺咁有啲傳播都唔出奇！

看來，新冠肺炎病毒真係防不勝防，而傳染力更強嘅英國變種病毒，自然更得人驚！以港產官僚凡事慢九拍嘅處事態度，應變措施又渣，一味頭痛醫頭、腳痛醫腳，甚至頭痛醫腳、腳痛醫頭都唔知，盲婆餵奶亂咁塞，防疫漏洞處處開，但願香港不至變危城！