美國總統特朗普離任幾成定局，但撤出白宮前，他近期加強多項針對中國及俄羅斯的手段，由以往象徵式軍事支援，轉化為有系統的基地建設，當中波羅的海的海陸調兵，在敍利亞地區布防，都是進一步證明有需要作軍事部署。而在經濟、金融、文化上，一次又一次的打壓華企在美國的投資，管制中國留學生到美，停止與華的文化交流活動，營造一個強而有力的保護網去告訴國民，特朗普是如何為他們的安全及利益設想。這亦是特氏為下任總統拜登留下的「政治遺產」，增加推倒這些政經屏障的難度，以期保留共和黨的戰績。

在圍堵俄羅斯的部署上，自11月以來，美軍在俄國東西兩側以調派美艦麥凱恩號、空運兩輛M142高機動自行火箭炮，分別對海參崴、克里米亞展開突襲演練。12月初，美艦唐納德‧庫克號調派入黑海執行維護地區穩定和安全的海上任務，俄國黑海艦隊需要全面監控。這次調動，證明美軍開始進駐黑海、地中海及烏克蘭。

在敍利亞，美軍計劃調動一批「布拉德利」型步兵戰車。此外，美軍和北約部隊在波羅的海區擴大駐集，北約12月上旬開始在拉脫維亞首都里加修建耗資370萬美元的軍營，設置車輛、彈藥及留駐兩架V22「魚鷹」式旋翼機，支援美軍精銳部隊在區內的行動。

特朗普不停挑起美中矛盾，離任前更加大發難，例如在《港區國安法》執行後制裁多名中港官員及十多名人大副委員長、限制中共黨員及其直系親屬入境、終止中美5項人文交流計劃、將不少中國企業列入與軍方有聯繫的黑名單而令美國投資者不可持有或交易相關股票，凡此種種，直接損害投資及交流，置美資企業利益於不顧。

特朗普反華制俄的大動作，無非為共和黨未來作為在野黨鋪路，而這些「政治遺產」亦可以牽制拜登政府，使其未來不容易改變對中俄政策。