香港和澳門同樣是中國的一個特別行政區，同樣是背靠廣東省的祖國南大門，同樣是「一國兩制」下實行原有資本主義生活方式不變的高度自治城市，同樣是要惡戰新冠肺炎疫情來襲。為甚麼防疫抗疫一年下來，澳門勝利，香港失敗？不是很值得香港特區管治當局的深刻反省嗎？不是很值得全港市民反思嗎？尤其是那些迄今仍固執己見、堅持錯誤、主觀主義、官僚主義、唯港獨優、唯港獨「啱」的政府高層決策者，請放下你的面子，正確對待失敗兼錯誤的防疫抗疫政策吧！請乃念在惶恐掙扎中香港蒼生吧！請用良心回答香港還要在水深火熱中熬到何時才可擺脫疫魔盤據下的苦海。

澳門行政長官賀一誠於剛舉行的慶回歸大典上介紹澳門採「嚴防嚴控」的防疫方針，及後回答記者說：「港澳何時通關，視乎香港何時清零。要做到兩零，即輸入為零、本土為零。」底氣十足，一針見血，字字鏗鏘，擲地有聲，都是人民渴望聽到官員勇於承擔、為民「清零」的一致要求。請問香港特區的行政長官、問責高官和行會成員聽到了嗎？請問你們有何感想？請問你們有否知恥近乎勇？

賀一誠向全體澳門居民聲明，對於防疫抗疫首戰告捷，「毫不鬆懈」，「慎終如始」，是何等問責到底的豪言壯語金句。賀一誠聲言對未來防疫抗疫工作，繼續是3個「抓」，即「抓緊、抓實、抓細」。其言是何等鐵腕戰疫、打仗思維、作戰狀態。其言不多及不贅，但精準到位，堪稱名副其實的、有料、有經驗、有膽識的抗疫總司令。

賀一誠公開告慰澳民，澳門政府採購的疫苗月內到澳，3種疫苗可供澳民自由選擇接種，何等令澳民寬心、安心、開心，也令本港市民何等自慚形穢，甚為羨慕。更不要說澳民幾乎年年獲派錢分享澳門特區發展成就的紅利了。單是疫苗接種可自由選擇一項，也足令港人忽發奇想，有得「揀」的話，倒不如做個澳門人！

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、國際著名的抗疫權威鍾南山日前出席一個專題研討會時指出，「內地疫情受控穩定已持續8、9個月，最大法寶是進行上游預防，早防護、早發現、早診斷、早隔離」。澳門特區政府就是用了鍾南山的抗疫法寶取勝，香港就拒而不用，自取敗績。

澳門政府還乘勝前進，捉了鹿即脫角，與廣東省的南粵集團合作成立醫學「聯合創新實驗室」，開展包括核酸檢測在內的一系列醫學檢測和科研服務。澳門政府這種只爭朝夕，充分利用一國之利，發揮兩制之機，造福澳民的施政作風和效率，試問香港何時才有？

對比香港高官的剛愎自用、昏庸無道和德不配位，真是無話可說，欲哭無淚！林鄭月娥「賴」4個專家一致反對強檢，食衞局局長陳肇始「賴」人手不夠，未能一時應付突然間有幾百人要強制遷離強檢，政務司司長張建宗「賴」居民要先安置解決寵物及花草照顧，公務員事務局局長聶德權「賴」隔離酒店未準備好……港人登時發覺政府問責高官原來改了姓氏，都姓「賴」。