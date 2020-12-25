功夫茶：遲來的小區檢測　低能嘅特區官員

食飯食粥，兵貴神速！有乜依郁，揸住碌竹！呢，第4波新冠疫情持續爆到九彩，加上英國、南非爆發傳染性特強嘅變種病毒大有機會來襲，一有依郁，揸住碌竹盞異相樣衰，而特區廢官依家一有依郁，至叻就係全幢住戶必須強制檢測！功夫茶覺得廢官呢招一來話畀市民知，我哋係做嘢㗎！二來周身郁，即使唔見米白，好歹公告天下：寧願最後徒勞無功，也不選擇無動於衷！

嗱！沙田乙明邨明恩樓本月中旬爆疫，全幢住戶須強制檢測。事隔一周，沙田民政事務處聯同田心警署、醫療輔助隊、房協及有關部門，倒屎塔咁早突然採取強制檢測公告執法行動，警方仲喺明恩樓外拉起封鎖線，政府部門亦搭起一個臨時檢查站。阿哥，乜咁似圍捕極度危險重犯嘅？檢查所有住客係唔係已進行檢測，使唔使營造咁沉重嘅肅殺氣氛吖？北風吹，風正寒，晨早6點天未光就來擾人清夢？

呢嘞，過咗冇耐，民政事務局局長徐英偉抵達乙明邨視察，佢表示，今次行動嘅目的，係要確保所有明恩樓居民均已接受檢測，冇漏網個案，清晨先公布行動係為免未做檢測嘅居民提早離開大廈，增加社區爆發風險喎！嘩，真係有「但願居民全檢測，不辭辛苦出山林」，局長何止英偉，簡直英明吖！

查實呢個所謂「突擊行動」，不過學內地嘅「封閉小區檢測」，人哋喺年頭已做，港府依家先至偷師，係「遲來的小區檢測」，慢咗幾十拍，而且唔湯唔水。正如有議員批評，強制檢測令結束後數日先來封樓，要求居民出示檢測結果根本太遲，有些居民可能得悉要強制檢測已「雞飛狗走」，政府又有乜計搵番已「出走」嘅居民以免佢哋喺社區「播毒」呢？尋日執法行動中，先指出未有檢測結果前市民必須留喺家中，否則又話罰5,000大洋定額罰款，又話會收到強制檢測令，不遵從者即屬犯罪，可處罰25,000個大洋及監禁6個月，一味靠嚇！講到尾，都係有姿勢冇實際，一日唔實行全民強制檢測，疫情都係無法清零咋！

話時話，呢個遲來的封小區行動，林鄭都有現身，之不過上午11點幾先露面，喺「英明」局長陪同下，匆匆逗留約10分鐘就鬆人，正一「來也匆匆，去也匆匆」！有居民就話一星期前已交回樣本瓶，卻冇收到任何短訊通知結果，啲職員又話要驗到確診先有通知！依家有居民一早要返工，政府卻如臨大敵要求居民出示檢測短訊，最終又要再留樣本！喂，呢啲仲唔係擾民？市民要返工搵食㗎！庸官無能，懲罰市民！你哋就有的是時間，食碗糖水先出巡又得，華麗走一趟恍如做騷行catwalk又得，可憐小市民天未光就畀你班庸官玩殘，如此高薪低能，好應該大幅削薪一半啦！