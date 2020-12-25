神州觀察：軍事壓力與日增　備戰打仗早綢繆

台海與南海一直是中國與美國軍事角力的兩個主要戰場，雙方的軍艦軍機你來我往，你追我趕，好不熱鬧；美軍又經常單獨或組團赴南海顯示其存在，台灣更為虎作倀，狂購軍備武力抗統，都使得大陸面臨的軍事壓力與日俱增，不知道哪天就會真的擦槍走火。為此必須未雨綢繆，強軍備戰，否則領土主權完整也好，捍衞國家尊嚴也好，都難有保障。

美國國會參眾兩院近日通過《台灣保證法》，並明確了常態對台軍售及協助台灣發展不對稱戰力等責任義務，在大陸武統台灣聲浪日趨高漲的當下，此舉無異於火上澆油，更是美國藉「台灣牌」搞亂時局、從中取利的又一具體體現。

與此同時，美國海軍神盾艦馬斯廷號由北向南駛過台灣海峽，被指是向台獨勢力「明送秋波」，大陸軍方批評此舉是刻意炒作提升台海問題熱度，是美國以軍事炫武及輿論誤導的「混合操控」，以台為棋、以台做局的戰略自私。

作為回應，解放軍山東號航空母艦與其護衞艦群於翌日也作出穿越海峽之舉，並招致台軍6艘艦船、8架空軍軍機的追蹤監控；這還沒完，解放軍一架反潛機和一架電子干擾機亦於同日飛入台西南防空識別區，及再遭台戰機升空攔截驅離。此舉又讓美方找到了搞事機會，隨即派出兩架軍機與解放軍同時現身相同空域，或許這正是美方所期望，反正這種「同台競技」做法過往已多次發生；且通常美國軍機軍艦出現在台海後，都會再往南海攪局，日前美國海軍另一艘神盾驅逐艦麥凱恩號再度現身南沙群島海域，聲稱執行航行自由行動，飛機亂飛則屬擁有國際空域自由飛航權。

於是從台海到南海，陸美台三方基本上已形成一種套路，就是不斷重複「武嚇」與「反武嚇」、「入侵」與「反入侵」操作，但是「鬥而不破」，盡可能確保不出現擦槍走火局面。問題是，哪天若真的擦槍走火，解放軍是否已作好充分準備？譬如台灣空軍近日被指在做開火攔截訓練，美國海軍亦表示需「強化肌肉」，未來欲在與解放軍的海空對抗中更趨強硬，都在在說明彼此或將提早攤牌，不可不防。

況且就統一台灣來說，始終被認為是中美之間的最終對決，甚至是武力對決，這種彼此拉鋸、搞消耗戰的做法應非長久之計，北京想要跨過這道坎，實現國家統一及捍衞自身尊嚴，就必須擁有與之相匹配的軍事實力，隨時作好開戰打仗準備。

除此之外，保家衞國更需在意志決心上有所體現，像早前關於摒棄「不開第一槍」枷鎖的做法就是一種積極展示，並需讓對手真正感受到，此舉絕非虛張聲勢。