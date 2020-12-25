2021年開始，香港會面對3座大山。

第一座當然是新冠疫病。2020年內止不了，2021年是否可清零，抑或是第4波的疫情應付不了，第5波由英國（和南非等）變種病毒引發的，一樣控制不得。也許香港不會淪落到英美和歐洲的地步，但特區政府在林鄭月娥把持下，緊跟英國美國防治疫情的方法，堅拒內地成功的經驗，疫情起起落落沒法清零，疫苗要全面起作用也要到明年下半年。

政府束手無策底下，香港的經濟和社會民生亦難恢復，香港各個方面都會損失。民心又怎會相信特區政府，連帶撐政府的立法會和建制政黨都會失民心，形勢似乎在重複2003年沙士危機。不過，沙士肆虐只有幾個月，新冠疫情跨越一年，打擊更為嚴重。即使最終能在明年下半年內克服，損失仍極大，社會會寬恕無能的特區政府和建制派嗎？去年動亂還遺下許多反中勢力，在國安法鎮壓下，動亂難再，卻會找其他途徑宣洩不滿。

於是，第二座大山是明年9月的立法會選舉。依沙士之例，建制派會大輸。建制派如區議會選舉全面失利的機會頗大。愛國者的標準篩掉的是反對派頭面人物，卻排斥不了無名之輩。他們也不用公開反中，只是標誌不同於建制派，便足以在選舉中得到不滿的民心所支持。中央政府難以奈何，難道又把立法會選舉延後，引來更大內外反響。

立法會失利，是否可維持多數議席於建制派手內，頗成疑問。按此民心趨向，特首的選委會也會有變數。

第三座大山便是後年的特首選舉。中央政府還可挑選候任者，但面對惡劣的政治形勢，挑選誰呢？前任特首回朝，林鄭月娥延任，或再從政務官中選拔，都似乎不可能有力打破政治困局，扭轉逆勢。若屆時中美關係又再惡化，香港再來一次美國策動的顏色革命，未必不可能。難道要派南下幹部來治理香港一制嗎？

疫情的治理便牽動香港整個政治大局，經濟民生又怎會不被牽連在內？因此，無論中央政府或香港社會都不應輕視影響，讓林鄭政府把防治工作弄到半湯不水，結果是到明年下半年才有機會抑制。但經濟社會民生的後遺症卻更久。

對付疫症只能如內地的雷霆攻擊，不能猶豫。猶豫是為甚麼？無知無能而心存僥倖抑或故意攬炒香港？香港社會與中央政府怎可以縱容林鄭政府？建制派不圖扭轉局面，明年立法會選舉會坑害自己。香港安危竟然似是繫於林鄭月娥一身和她的一念，香港多可憐呀！