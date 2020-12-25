涉嫌干犯國安法、欺詐等多項重罪的黎智英，在被拒保之後又獲保釋。這次「獲保」看上去條件嚴苛——保釋金1,000萬，不得離家離港，每周報到3次，禁晤外國官員，不准發貼受訪，好像很是「天羅地網」，黎智英插翅難飛似的。不過，公眾還是嘩然，很不放心，因為這陣子保釋外逃的案犯實在太多，無奇不有。

香港這個大都市、自由港，從來就是各種「人蛇」和逃犯「來去自由」的天地。這方面的「組織系統」非常成熟和嚴厲，只要出夠錢，甚麼樣的生意都有人敢做。更重要的是，黎智英所涉的干犯國安罪，與外國勢力相勾結危害國安，有十分鮮明的政治背景和國際背景，其和香江府衙如何對待今次反修例暴亂，如何對待黎智英這樣的黑手相關聯。已有多宗案件表明，他們中一些人會利用手中權力，向黎智英之流提供保護傘。今次會不會再次保釋為黎智英提供「棄保潛逃」之幫助，誰敢說不會？既然如此，為甚麼還要讓他「獲保釋」？居心何在？

這件事更嚴重的是，根據《港區國安法》的相關規定，由行政長官指定的處理「國安案件」的兩位法官，作出了相反決定，讓人看出《港區國安法》的相關規定，行政長官挑選的法官，在處理「國安案件」時並不「靠譜」，並不能保證國安法的有效執行，讓人覺得《港區國安法》的規定其實沒用！

完全有可能黎智英案件還會上演「警察拉人，律政司告人，法官放人」。於是，《港區國安法》的第一槍就成「炸膛」，射不出子彈，打殘了自己！如此，《港區國安法》豈非成了天大的笑料？這就是依法治國、依法治港嗎？「一國兩制」的前途和命運會被這樣的「治法」治到哪裏去？中央能允許其發生嗎？

出現這樣的局面並不奇怪，《港區國安法》雖有中央之威，但「落地」香港就會受制於香江府衙，受制於香港司法，受制於各方體制，受制於中央掌握不了人事。最弊的是，未能依法將黎智英押解內地受審也。