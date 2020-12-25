明代張居正曾言：「令所以布信，數易則疑；法所以防奸，二三則玩。」意思很簡單，政令必須令人信服，經常改變只會受質疑；法律用來防治奸邪，反覆不定只會令人怠忽。香港司法亂象不絕，爭議不斷，正因為政令經常改變，法律反覆不定。

《港區國安法》第42條規定，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。白紙黑字寫得清清楚楚，為何壹傳媒黎智英還能獲准保釋？難道法官大人相信他不會繼續實施危害國家安全行為？

對於法庭的決定，不少人認為匪夷所思。是的，這年頭匪夷所思的事實在太多。近期棄保潛逃的例子屢見不鮮，從議會政客到黑暴打手，都能輕易走脫，反映法庭保釋條件過於寬鬆，變相放生疑犯。奇就奇在司法機構不但沒有吸取教訓，反而進一步打開大門。黎智英身負多項控罪，且是全港首個被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的人，早前在保釋期間更涉嫌干犯罪行，可謂罄竹難書，結果居然可以脫離鐵窗，可見香港司法不僅神奇，而且詭異。對一般人來說，1,000萬元保釋金當然是巨大數字，但對外部勢力頭號代理人而言有如九牛一毛，這點錢就能將其留在香港？別開玩笑了！

任何法律都必須獲得真正落實，才能發揮應有威力，否則再嚴厲也只能淪為一紙空文。中央排除萬難推出港區國安法，無疑用心良苦，可惜雷大雨小，這把尚方寶劍落在港府尤其是司法機構手中，儼然變成廢鐵。說到底，樹德務滋，除惡務盡。特區政府靠不住，寄望香港司法維護國家安全更是緣木求魚，中央要撥亂反正，就必須主動出手。根據港區國安法，中央對嚴重個案保留管轄權，隨時可移送內地審訊。既然如此，中央還猶豫甚麼？已經到這種地步，難道還怕洋人說三道四？