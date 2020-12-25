近期一片要求司法制度改革的聲音響徹雲霄，主要是一次又一次的法庭判決引起爭議所導致，而且例子多不勝數，也未見有吸取教訓，許智峯棄保潛逃了，曾志健也逃亡，中年及青年人出走，賴低了老漢奸，官司纏身的壹傳媒黎智英。

黎被控欺詐後再加控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，兩案中均被拒保釋，最近還押到赤柱，度過寂寞冬至。黎前日到高等法院就兩案申請保釋，出乎意料，法官竟批准黎智英以現金1,000萬港元保釋外出，令到各界嘩然，律政司隨即表示要向終審法院提出上訴，要求繼續將黎還押，但遭法庭拒絕。雖然黎須交出全部旅遊證件，不得離港，除了到警署及往法庭應訊外，亦不得離開住所，每周須到警署報到3次，亦不准受訪及發文，表面上很嚴厲，實際上卻存在漏洞，眾所周知，黎在香港有很多「合作夥伴」，朝中又有保護傘，讓他逃出香港，其實不是沒有可能。10幾歲學生哥小朋友都走出天羅地網，何況有財有勢的大漢奸？

法律學者和議員俱指高等法院的決定匪夷所思，裁決令市民對法治感失望，對於黎智英獲批保慨嘆「唔知依家高院啲法官做咩」。的確，司法機構必須正視沒有統一保釋的標準，一個拒絕，高一級卻又批准，這就是法治嗎？實在令人無所適從。一般人尊重及遵守法律，主要因為犯法會受制裁，但若然罪行滔天卻屢屢逍遙法外，這是摧毀法律的權威性。本來，黎智英首次被還押，愛國愛港人士雖然覺得是遲來公義，但亦值得拍掌，但竟然旋即放人，實在叫人氣餒。

各界擔心先例一開，不斷無限循環，同類事情不斷發生，今次涉及港區國安法，而且是大老虎，如放虎歸山，漢奸在海外繼續反中亂港，為美國而戰，還有誰會信司法制度？