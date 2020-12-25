新冠肺炎病毒跟「白骨精」一樣，可以變化形迹，要抗擊不如想像般容易。近日，英國的新冠病毒變種，比原有的殺傷力高七成，最新消息更說，在南非的病毒株也有變，比英國的更厲害，染病的不少是年輕人。如果病毒繼續變種，現有疫苗恐怕未必有效。

中國與外國比較，實在讓人佩服內地對危機的判斷和掌控能力。新冠肺炎疫情在去年12月至今年1月在中國大規模爆發，中央政府全盤擘劃，迅速行動，到2月初，每日確診人數見頂後便逐步回落，到3、4月，市面基本上已回復正常。

反觀歐美地區，新冠肺炎疫情在2、3月爆發，各國領導卻毛手毛腳，方寸大亂，由春天弄到冬天，為時足足10個月，每日確診者非但沒有回落，反而迭創新高。英國則更糟，一路任由疫情拖延，結果使病毒變種，進一步威脅到全球的安全。

經過這一場災劫，最值得世人留意與學習的事情不是別的，而是中國領導層掌握時局的本領。說實話，幾個月前當北京提出經濟「內循環」的概念時，筆者一時還未能明白過來，心想世界的疫情不會持續太久吧，應該不久就能回復舊時模樣，何必多此一舉？如今回看，還是內地的決策層高明，西方的經濟至今已潰爛了10個月，看來還要繼續下去。外面是靠不住了，內地市場設法自救，無疑是明智的抉擇。

內地決策層對自己明智的判斷力從不吝嗇，也曾嘗試惠及香港，但特區管治班子置若罔聞，當面錯過了人家的好意。月前，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山曾建議，香港應該推行全民檢測，不能只滿足於壓制疫情，必須以將確診個案「清零」為目標。可惜，當時特區政府以至大部分香港人都對鍾南山的提議冷淡對待，結果使疫情屢壓屢起，如今後悔已然太遲。