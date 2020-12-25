國安重犯漢奸黎獲准保釋歡度聖誕，全城嘩然！有學者認為匪夷所思。一身係罪、多案纏身，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹淫媒漢奸黎，反中亂港一向走在最前線，本月先後被控欺詐及違反《港區國安法》，亦是全港首名被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪嘅港人，本月兩度提堂，均被身兼港區國安法指定法官的總裁判官蘇惠德拒絕保釋，須還押懲教署看管。

以漢奸黎之控罪，罪成最低都要踎監3年，最高係終身監禁；漢奸黎既是國安法重犯，蘇官兩度拒絕其保釋，基於「圓不失規，方不失矩」，一般大眾可以明白；然而，日前漢奸黎一併就兩案申請保釋時，竟獲另一位港區國安法指定法官兼原訟庭法官李運騰批准保釋外出，事情被法律界及政界人士直指匪夷所思。

何以總裁判官和原訟庭法官可以有如此分歧？一嚴一寬搞邊科？老朽但知「法立，有犯而必施；令出，唯行而不返。」國安大法總不能起壇而不捉妖！要能大信於天下，對叛國禍港嘅重犯予以保釋，儘管所謂保釋條件苛刻，還是令人擔心港區國安法淪為紙老虎！前刑事檢控專員指出，法官開出黎智英每星期3次到警署報到嘅保釋條件有漏洞，根據潛逃風險，理應下令黎須每日報到，佢又引用華為副董事長孟晚舟喺加拿大獲保釋時，規定需戴上內置GPS功能電子腳鐐作例，質疑黎智英為何不用。佢並質疑黎即使交出所有旅遊證件及被軟禁在家，但以其財產、權力、人脈，假如黎一旦選擇潛逃也可找到可行方法！這不無道理。

這陣子着草走佬嘅太多了，以漢奸黎財雄勢大兼有「外部勢力」撐腰，台灣又擁有大量業務，潛逃風險誰斗膽說不存在？何況走佬係唔會搭飛機㗎！1,000萬元保釋金，對一個連蝕幾十億元嘅傳媒大亨算甚麼？以策安全，始終要引渡到內地受審！