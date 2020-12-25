香港窮了，而且自2014年以來，一年比一年更窮！為甚麼貧窮現象自佔領行動到去年的反修例黑暴禍事愈演愈烈？值得香港人細心反思，當數以萬計年輕人被幕後推手召上街頭，聲稱要奪回未來、奪回香港，本港經歷持續逾年的打砸燒之後，後果便是真的攬炒，香港人一齊被奪走了安穩，成了窮忙港的犧牲者。

日前政府統計處公布2019年香港貧窮情況報告，從數據找結論，香港貧窮人口多達149萬，比一年前增加8.5萬個窮人，最令人不安的是，香港社會每5人有一個是窮光蛋。若把有工作但收入較低的在職窮人計算在內，恐怕香港的貧窮族和窮忙族會佔去一半人口之數。這就是黑衣青年要奪回的未來嗎？統計處承認去年的黑暴禍事重創香港經濟。去年大大小小商業機構運作受影響，數以百萬計打工仔一次又一次返工難，東方之珠想不褪色、失色都難。

結果是香港的樓價貴、交通費貴、生活費貴、學費貴，這些問題本亟待解決，但反修例行動及黑暴禍事期間，本港3天一遊行、5天一包圍，各種商業運作停頓，香港這輛經濟列車幾乎停駛，失業及就業不足人口增加，青年人沒有奪回他們口號中的虛幻未來，反而陷進攬炒香港、綁架社會秩序的惡境中。香港多年來一直是競爭力超強地區，人均產值多年來高逾4.3萬美元，在全球國家及地區排名15位至17位間，與英國、奧地利、芬蘭等歐洲富裕國度比肩或相去不遠。可是這些豐厚的老底，都被持續逾年的黑暴禍事沖刷得七七八八。可悲的是，黑暴未靖，疫情又來襲，香港攬炒，港人亦離過去的安穩愈來愈遠。如今，香港以高樓價、高壓力、貧富兩極「馳名世界」，各種高生活成本的壓榨，令香港成了貧者愈貧的地方，社會撕裂更大更深。這樣的香港，難道不是黑暴推手、黑暴信徒之功嗎？