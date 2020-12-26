世界視線：貿易協議雖敲定　英國前景仍不明

歐盟與英國周四（24日）達成歷史性的脫歐貿易協議，英國首相約翰遜表現興奮，形容是「取回本身法律和命運的控制權」。事實是，英國脫離最大的貿易夥伴，加上疫情失控的打擊，令經濟前景倍添陰霾。在雙方談判最大障礙的漁權問題上，協議規定歐盟漁船可在5年半過渡期內，在英國離岸6至12海里水域捕魚，捕魚量須減少四分之一，但跟英國漁民組織要求的12海里外水域捕魚，仍有一段距離，同時認為5年半的過渡期太長。

實際上，漁業僅佔雙方經濟比重的很小一部分，「國家主權」的象徵意義大於實際。根據協議，歐、英之間的貿易可在「零關稅、零配額」下進行，對於英國的農業和汽車工業而言，無疑是好消息。歐盟對農業和汽車廠商保護有加，特別是汽車業，歐盟對其他國家的進口製造產品，平均徵收3%至4%的關稅，汽車則達10%。

雖說達成「零關稅、零配額」安排，但雙方畢竟不是處於同一市場，邊境檢查、互相適應監管標準等，將加長貿易所需時間，從而令成本增加。更重要的是，在英國經濟舉足輕重的金融服務業，相關安排在今次貿易協議中着墨不多，目前外界最關注，是歐盟會否另外發表聲明，承認英國現行金融服務業法規，基本等同於歐盟，但單單是這種不確定性，已足以影響倫敦金融樞紐地位。早前有調查指英國經營的金融服務公司，已將大約7,500名員工，以及超過1.2萬億英鎊資產，轉移到歐盟。

趕及聖誕前夕敲定協議，對於因抗疫不力而被猛烈批評的首相約翰遜而言，無疑可以舒一口氣，但英國的經濟前景，卻無論如何不容樂觀。英國預算責任辦公室日前預測，即使跟歐盟達成貿易協議，英國的GDP仍會額外損失2%。而就國際大形勢而言，現在的經濟由中國（長遠而言還有背後的RCEP）、歐盟和美國3大勢力主導，英國脫歐「單幹」，可說是逆時代潮流而動，難怪有人將這種情況，比喻為「在1989年奉行共產主義」。