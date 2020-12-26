正論：欽犯突准保釋　內裏恐有文章

古時候的朝廷欽犯，皆是皇帝下令必須嚴正查辦的人，任何情況下都不能獲釋，除非皇帝改變主意，親下聖旨。以古喻今，身負國安重罪、欺詐及多宗非法集結控罪的壹傳媒黎智英，既被內地政法委點名為禍港四人幫之首，又被官媒斥為必遭釘上歷史恥辱柱的民族敗類，可見其叛國禍港罪孽深重，絕對不能輕饒。然而，平安夜前夕卻上演了神奇一幕，高院法官竟批准其保釋申請，變相為大漢奸潛逃「助攻」。一個巴掌拍不響，如果說助攻者不獨是本港司法，內裏另有更深的文章，甚至涉及國與國之間的博弈，真是不可能嗎？

將黎智英比喻為古時候的朝廷欽犯，絕不誇張。回歸以來，黎智英幹盡種種反中亂港的勾當，與外部勢力關係極之密切，更用黑金豢養反對派政客，成功將香港搞亂成反華前沿陣地。去年的反修例黑暴一役，其漢奸嘴臉更是暴露無遺，不僅多次跑往美國覲見白宮洋主子，而且露骨揚言「為美國而戰」、「拉國家領導人下馬」，令人髮指。其罪行若放諸古時候，絕對是謀反的死罪，即使放在今日，叛國之於任何國家同樣是不能饒恕的罪行。結果，中央不得不祭出《港區國安法》撥亂反正，一眾老嫩漢奸無不嚇到雞飛狗跳，爭相收山或逃跑，唯獨這個黎智英，絲毫不將國法放在眼內，被警方國安處拘捕後仍然透過網絡平台與外部勢力相勾連，更狂言不怕國安法，不怕坐監，擺出有恃無恐的態度，底氣到底從何而來？

按道理，黎智英涉干犯國安法中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，是全港被控此罪的第一人，罪行嚴重，依法嚴懲可謂必然結果，駐港國安公署亦必然金睛火眼「𥄫到實」，不容半點差池。惟世事往往出人意料，如此「民族敗類」、「禍港首惡」，兩次在裁判法院被拒保釋後，居然獲高院原訟庭國安法指定法官批准保釋，就算律政司高調反對並要求繼續還押以等候向終院提出上訴，法官依然不為所動，以致大漢奸被羈押僅20日旋即重獲自由，回家歡度聖誕節。更耐人尋味的是，終院原定下周二緊急開庭處理律政司的上訴申請，昨日卻突然傳出押後至除夕才開庭，一切仿似為大漢奸爭取時間「走佬」而設，寧不怪哉！

眾所周知，大漢奸是「為美國而戰」的遏華重要棋子，也是外部勢力在華最有價值的代理人，連美國總統特朗普都曾就其被捕作出評論，遑論國務卿蓬佩奧、副總統彭斯之流，多次「讚揚」大漢奸為民主鬥士、喝令中港政府放人。更不必說，國安法生效後，隨即引發美國一連串制裁，中美關係雪上加霜。由此可見，大漢奸有外部勢力撐腰是明擺着的事，其被捕及起訴，亦上升到國與國領導層之間的唇槍舌劍。在中美關係波譎雲詭之際，多麼匪夷所思的事情也有可能發生，外界質疑有人互扯貓尾，其實已經「傾掂數」，做場戲放生大漢奸讓他潛逃走佬，顯然不是無的放矢。反過來說，黎智英為外部勢力效力這麼多年，必然掌握大量反中亂港的內幕，外部勢力會否擔心被漢奸走狗反咬一口，將所知一切和盤托出，實在無人說得準。為了確保「契弟」不會出賣主子，將其力保並安排離港，可謂一石二鳥之舉。

事實上，別說國安法第42條明文規定，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋；就說法庭應否批出保釋的最重要考量，肯定是被告有多少潛逃風險，黎智英的潛逃風險絕對高唱入雲。可以看見，僅國安法生效前後，已有約20人畏罪潛逃，連口口聲聲必會返港的前民主黨議員許智峯，最終連黨友也騙過，棄保潛逃「流亡」英國。上至黎智英的入幕之賓，下至名不見經傳的黑暴嘍囉，統統有着草路數，有錢使得鬼推磨，以黎智英之財雄勢大，要走佬怎會沒有辦法？

日產汽車前執行長高恩，涉嫌瞞報巨額個人收入及挪用公司資金在日本被捕一事，正好說明走佬易如反掌。高恩兩次向日本法庭申請保釋失敗後，第3次申請終獲東京地方法院批准，即使其後第4次被捕亦同樣獲准保釋，儘管保釋條件非常「辣」，單是保釋金便高達3,500萬港元，然而一樣無阻他「人間蒸發」，高恩後來才承認身在黎巴嫩「躲避司法不公和政治迫害」。有指其潛逃方法，乃是以樂團到其寓所表演為名，藏身大型音響設備箱再登上私人飛機離境，有人若照辦煮碗，大家會覺得奇怪嗎？

再說，國安法生效以來，共4人被落案起訴，除了黎智英一人，全部不准保釋。例如在7月1日駕駛插有「光復香港」旗幟電單車衝向警員、被控煽動他人分裂國家和恐怖活動罪的唐英傑，至今還押已逾5個月，多次申請保釋皆無功而還。不論名氣、財力、影響力，抑或所涉罪行嚴重性，大漢奸顯然比無名小卒吃重得多，然而獲司法厚待的獨獨只有大漢奸一人，法律平等固然是笑話，背後有甚麼不可告人的原因，才是最不堪設想。

說來實在可悲，「縱容漢奸走狗，盡情反中亂港」不僅是特區23年來的主旋律，而且於今尤烈，大漢奸獲准保釋一幕，更是中國歷史上怯洋懼外、黑白顛倒、親痛仇快的總鑑和縮影。所謂民族尊嚴，國家安全，原來在更大的利益面前統統可以拋棄，由過去到現在，由現在到未來，仰洋人鼻息、見利忘義的民族劣根性都沒有任何改變。大概在不久之後，人們就會看見大漢奸身在台灣一臉得色公開宣稱「躲避司法不公和政治迫害」，不妨拭目以待。