功夫茶：遲未取締樓上吧　鐵腕嚴懲咪廢話

平安夜，失身夜，呢句話老掉牙，但係幾個世紀，每年都有無知少女酒後亂性畀人呃上床，家中有女初長成，養在深閨唔識性，家長們提心吊膽，以為今年聖誕酒吧停業可以減低危機，點知仲有酒吧開檔，咪就係樓上吧囉，尤其係無牌經營嘅，橫掂都係犯法，又點會驚禁令？

油尖警區跨組別由平安夜至聖誕夜喺區內進行聯合行動，打擊無牌酒吧及派對房間，搗破3間懷疑無牌酒吧。其中赫德道一間懷疑無牌樓上吧檢獲價值約20萬元冰毒及一批武器，又拉咗3男女，呢間吧據講由黑幫「和勝和」操縱。另外漆咸道都破咗兩間無牌樓上吧拘捕多人。樓上吧位置較隱蔽，容易被不法之徒利用在此藏污納垢，近日更違禁令聚集人群，唔單止係播疫黑點，亦係罪惡溫床，毒品交易散貨場，黑幫更乘機「養雀仔」，向年輕人提供免費毒品，誘使他們沉淪毒海，之後任由操控，女娼男盜，帶毒衝關，禍害無窮。

本報及各界一直呼籲政府一刀切取締樓上吧，無論有牌或無牌，斬草除根，免留後患，但政府一直充耳不聞，究竟點解？唔通政府高官喜愛夜蒲，一收工就齊齊變身去歡樂時光，男男女女，跨部門聯誼，驚掃場會畀人拉到正？又或者有份經營，所以唔會封舖？好可能有人暗通黑幫，千絲萬縷，放條財路畀人行都唔出奇，總之樓上吧問題多多，無牌嘅都唔取締，點講都講唔通！喺依家疫情期間又繼續開檔，隨時炮製樓上吧群組，到時呢個責任邊個負？

樓上吧遍地開花，有律師指出現時法例有漏洞，每當搜出毒品或者武器，業主在案件中通常唔上身，容易以「唔知道」為由作出抗辯，除非證明到佢知情甚至有參與其中，例如容許租客擺放武器毒品，否則唔需要負責。就算涉事單位，警方會向法庭申請封閉令，在指定時間內唔能夠使用，但因為案件屬於刑事案，亦都唔會「釘契」。業主收租收到手軟，銀紙花哩花碌，足夠可以蒙蔽雙眼。

對於呢啲社會毒瘤，功夫茶睇唔過眼，嚴正要求政府盡快取締，唔可以再拖，快刀斬亂「吧」，鐵腕連業主都罰埋，唔理佢知唔知情，同埋要釘契，雙管齊下，睇吓仲有冇業主夠膽將物業租畀樓上吧。如果執法部門唔夠人手，亦可聘請保安公司代為巡邏，見到即刻舉報，影相拍片做證據， 邊個喺吧內都要重罰，最低消費坐監一年半載，或者罰番10萬8萬，直頭當毒品等級處理，到時邊個敢開吧？賊佬都唔敢入嚟打劫啦，費事在場拉埋坐多幾碌。高官只係識講廢話，除惡最緊要實際行動，橋都幫你哋度埋，仲唔快啲郁手？