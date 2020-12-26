幾天前，本應出席香港品牌大灣區的工作坊，可惜因病缺席，交了投影片，但還有未說之處，借此補上，並致歉意。

大灣區中香港已失主導，推動發展的是珠三角，尤以深圳廣州東莞佛山為主。以零售總額來比較消費能力，2019年珠三角9市是3.3萬億元人民幣。香港只是4.3千億港元，即使動亂之前的2018年，還是不足5千億港元，其中有着幾千萬內地遊客的消費。

2012年以來香港的消費便停滯不前，珠三角增長卻在一倍以上，盛衰差別明顯可見。香港市場已飽和，疫情打擊，經濟增長乏力，消費方面的發展機會極為有限，香港亦無生產。相反地，珠三角生產與消費兩旺，科技大量投資，無論消費與生產都處於大轉變階段。香港要尋發展新機，便只能在珠三角，尤以上述4市為主。

香港或許沒有科研能力，但即使不從科研入手，也可借助引進技術人才，在珠三角的龐大多元化的生產體系中找出初創企業來協助其發展，甚至是舊酒新包裝進行市場化改造，另創新猷。李錦記已是極大的成功，就算馬百良亦有巨大的潛力。

珠三角是一個近億人口的大市場，正在中產化，盛世心態使消費旺盛但亦產生出多元化的消費和生活模式。網絡技術更加上更多的選擇、創新。消費模式正脫離早前暴發戶式崇美親港的傾向，自成一體，亦與上海北京等有所差別。

珠三角的消費模式一是實用主義，二是國際化，三是嶺南文化傳統深厚。香港企業和個人往當地創業便不能翻炒香港式海外例子，要認真了解當地的新風變化。

珠三角今後的科技發展會十分強勁，國內外資金人才的投入，早前加工貿易建立的生產知識、技術、人才正進行新的提升。如無人機企業便有千多家。眾多的中小微企業在拚命找尋發展機會，求變之心和能力極強，香港的企業和創業者可遊獵其中，找尋合作與收購對家，趁它們還未壯大，對外有所倚賴，正好參與，造就雙贏之勢，也是香港資本的一個好出路。當然這樣的創投式的參與的前提是知識，對科技、市場變化的深切認識。

香港品牌或珠三角品牌並不重要，重要是可持續發展的品牌。港人捨除大香港主義的包袱，入鄉隨俗，與當地人才攜手合作，才可創造出令港人驕傲，香港得益的品牌。以事論事，市場主導，而不是政治立場作祟，也要先拋棄在香港形成的成見，香港企業與個人才可與珠三角一起再創世界的經濟奇迹。