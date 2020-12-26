《港區國安法》6月30日晚公布時，香港社會一片歡騰，萬民振奮，看到了國安法維護社會安寧、打擊危害國家安全的犯罪行為的希望，看到了香港能夠切實「止暴制亂」的希望，看到了香港重回法治軌道的希望。

之所以如此，是人們看到《港區國安法》確實是一把利劍，是尚方寶劍。它的鋒利和權威在於，第一，其法源是《國家安全法》；第二，中央在港設立了國家安全公署；第三，特區政府成立了維護國家安全委員會，行政長官任首腦；第四，香港警方成立了執行此法的國安處；第五，香港的律政司和法院由行政長官指定人員負責審理國安案件；第六，中央對國安案件有管轄權，案情嚴重和複雜者可由國家司法部門辦理，疑犯可押內地審理。

明眼人皆已看出，中央完全清楚，香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的「特殊性」，香港在制度上、人事上、社會能量上，都會有人抗拒國安法在香港「落戶」，尤其是香港的司法領域其力量之強大之深厚足以把「外來」的《港區國安法》用軟硬兼施之手段予以化解。因此，《港區國安法》定出的那幾條，都是在針對上述情況，是要把香港司法的「獨立王國」、把它的「司法獨大」撕開口子。然而，談何容易！

《港區國安法》的文本寫得再好，再橫鋒出奇、尖銳無比，再有權威性，也抵不過執行上瞻前顧後、猶豫不決，抵不過有法不依、有法不用，抵不過對香港「地頭蛇」可能施展的手段警覺不夠，分分鐘被他們擺了一道又一道。

今次對黎智英這樁危害國安的大案中又上演了「拒保」與「批保」的捉放曹，不是很能說明問題嗎？既然知道問題在哪兒，那就不能再俯仰觀望，遇事徘徊。律政司已向終審法院就黎智英被保釋提出上訴。如上訴失敗，香江府衙、中央政府當繼續採取法律行動，由全國人大常委會釋法解決問題，以維護實施《港區國安法》的權威和尊嚴。