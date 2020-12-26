人人頭上拖着一條長辮，這是清代國民的標誌，即使辛亥革命推翻了滿清王朝，也還有一些遺老遺少不願剪掉長辮，例如北洋軍閥張勳的「辮子軍」和魯迅筆下的趙七爺，前者甚至曾上演復辟鬧劇，貽笑天下。今天香港也有一群遺老遺少，但和前清的遺老遺少不同，他們不是不願剪掉頭上的長辮，而是不願丟棄頭上的假髮。

港英統治時期，香港法官跟隨英國法官佩戴假髮，那是殖民時代的象徵，雖有照貓畫虎的滑稽感，但也無可厚非。最令人莫名其妙的是，香港已回歸23年，法官大人依然不願放棄早已過時的假髮，這又是為了甚麼？有人辯稱，法官戴假髮會顯得莊重一些，可以彰顯法治精神和司法獨立，這分明是自欺欺人，如果法治精神和司法獨立竟然要靠發餿發臭的假髮來彰顯，那才是最大笑話。至於有人將法官戴假髮說成倣效上帝，令人對法治有敬畏之心云云，更是不值一哂，黃絲開口閉口「違法達義」，暴徒肆意打砸燒搶，何曾對法治有敬畏之心？

環顧全世界，沒有一個地方像香港這樣，脫離殖民統治卻依然供奉着殖民幽靈，脫掉殖民外衣卻依然保留殖民假髮。有位終審法院前常任法官也不禁慨嘆，過去20年本港司法機關文化完全誤入歧途，法庭判決着眼於律師論點，有法官更將個人主義凌駕於社會利益。顯而易見，這正是司法亂象不絕的主要根源，也是司法抗拒改革的真正原因。法官頭上的假髮，除了反映戀殖心態，也反映司法獨大，難怪他們始終不願放棄，有人甚至可能時時刻刻都在幻想「復辟」。

不管怎麼說，在中國的特別行政區，掌握司法大權的依然是洋人及其代理人，主宰港人命運的依然是頭戴外國假髮的法官，既不合情更不合理。既然中央要落實全面管治權，就不能不正視這個問題，改革司法刻不容緩，首先從拋棄假髮開始。