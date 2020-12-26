有保護傘，點會難為大漢奸，平安夜擦海鮮餐！官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐及《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，周三獲准保釋，各界匪夷所思，難道這就是聖誕節奇迹？讓大漢奸可過着大魚大肉的平安夜？

昔日何文田「第一漢奸樓」經常大搞飯局，邀約反對派特別是泛民議員前去密會，一邊分享美食，一邊研究如何瓜分香港政治藍圖，前陣子黎被扣押讓漢奸樓一度人去樓空，燈火不再，冬至一片悽慘，但現在官老爺聖誕恩賜，給予保釋，禁足留家等於放生，漢奸黎智英急不及待「飯敍」，懶理疫情嚴峻，都要召喚老幼漢奸聚首一堂，以補冬至家不成家的遺憾，特別訂來一大袋海鮮送到家中，貨車運來12張櫈，超過20人參加飯局，包括民主黨前主席楊森及其他人。這場平安夜飯局差不多3小時，這樣長氣，可能漢奸黎「開心分享」人生首次羈押的經驗，有沒有在赤柱牢中跌番梘，體驗傳說中後欄突襲，不過看來似分享病毒的機會較高。

近來爆發第4波疫情，英國返港人士被發現染有急速傳播的變種病毒，有些留學生居家檢疫隨時播毒，漢奸黎一丘之貉與外國勢力緊密聯繫，說不定當中有人是隱形病患。雖然政府收緊禁聚令及加重刑罰，但執法不力，確診個案高企，尤其是冬至及聖誕不少人漠視禁令，政府叫人不要在家中搞聚會，漢奸黎卻大唱反調在家中大排筵席，眾人口水橫飛，隨時爆出播毒群組，自己人害自己人是咎由自取，但病毒沒有眼睛，不知道傳染給「漢奸一族」還是好市民，如果病毒因此散播，真是累人累物。漢奸黎靠害港人，老早已經借毒果日報散播反中亂港病毒，這種人是社會毒瘤，不能剷除也要將他與世隔絕，律政司已就保釋上訴終院，下周或有結果，看看漢奸黎除夕還能攪局嗎？