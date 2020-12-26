近日台灣立法院就美國「萊豬」進口之爭，充分表現政客的真實面目：只論政黨立場，不理是非黑白，政客一時一套，因應自己所屬政黨是在野還是當權，隨時表演以今日之我否定昨日之我的變臉特技。

台灣立法院的議題，是應否准許美國含萊克多巴胺化學劑的豬肉進口，台灣政壇和傳媒簡單把這些豬肉稱為萊豬，有人認為萊克多巴胺是毒素，故又稱毒豬。萊克多巴胺是一種瘦肉精，一般加進家畜飼料，有助家畜長出較多瘦肉，賣得較高價錢。除了萊克多巴胺外，常用的瘦肉精還有鹽酸克崙特羅及沙丁胺醇，香港傳媒又叫哮喘藥。前幾年香港傳媒曾報道一批江西來港豬隻被驗出含有過量哮喘藥，政府警告不能食用這些豬隻的內臟，避免身體健康受到影響。

萊克多巴胺是否應禁止加入家畜飼料，世界上的國家各有不同意見，歐盟明令禁用，內地和台灣亦是如此。美國跟加拿大、澳洲、巴西等一道，對萊克多巴胺沒有禁止，准許按建議濃度添加在動物飼料中，以促進動物生長，但他們明令銷售的肉類只允許很低含量。有台灣居留美國的醫生和專家爭辯說，美國使用這些添加化學劑的飼料幾十年，不見美國人民的健康受到影響，可見把萊克多巴胺當作有毒的說法不成立。香港也採取美國標準，對肉類的瘦肉精含量作管制，但未禁止。

有關萊克多巴胺的爭議在台灣已持續了13年，始終未能解決，無他，主要是議題一方面受到美國壓力，得罪不起，另一方面受到政黨政治操弄，立場飄忽。早在2007年，美國在台協會一直施壓，要求台灣開放美國豬肉和牛肉進口，無論執政的是國民黨還是民進黨都不敢斷然拒絕，但始終不敢宣布，怕經不起違背民意。

國民黨馬英九執政時，已准許30個月以下含萊克多巴胺的牛仔肉進口，30個月以上的牛肉因瘋牛症問題暫時被禁。至於萊豬問題，當時民進黨是在野黨，大力鼓動，並組織民眾反對萊豬進口，由於台灣豬肉食用量大，加上豬農因美國豬肉進口，利益受損加入反對行列，事件引發民間強大反彈，最後宣布擱置。如今兩黨關係剛好倒了過來，民進黨當上執政黨，對背後施壓的美國大阿哥不敢逆意，於是重推開放美國豬肉進口議題，立法院的民進黨議員立刻忘記昔日反萊豬的義正詞嚴，為民請命立場，全力護航，目的是爭取美國豬肉進口獲得通過，好向美國交代。國民黨的立法院議員當然要捍衞民意，保護人民健康免受萊豬毒害，誓死反對，也忘記昔日萊豬無害的辯詞。