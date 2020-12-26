港府口響宣稱，最快下月有100萬劑新冠疫苗抵港，將為高危群組優先接種。可惜原應率先抵港的國產科興疫苗，因為延遲公布第3期臨床數據，如期抵港的如意算盤未必打得響。對於屬高危群組之一的公院醫護人員來說，說不定即時鬆了口氣，皆因黑醫護早已揚言不信任國產疫苗，自己不注射亦不鼓勵市民注射，現在科興延遲公布數據，似乎更「坐實」了黑醫護的危言聳聽，但事實是否如此呢？

土耳其衞生部門傳來好消息，指科興疫苗有效率達91.25%，初步顯示疫苗安全，沒有出現嚴重副作用，首批300萬劑將於下周付運當地。至於被本港黑醫護視為偶像的港大專家袁國勇亦「一反常態」，對國產疫苗投下信心一票。他聯同其他學者撰文，指港府採購的3款疫苗之中，似乎以科興疫苗最安全，副作用最少，長者和長期病患者適宜接種；復星和BioNTech疫苗則臨床保護效果較佳，相對安全；反而對阿斯利康和牛津大學研發的疫苗有所保留，指曾有志願者出現橫貫性脊髓炎，要較長時間觀察副作用。

經袁教授「加持」國產疫苗後，不知逢中必反的黑醫護還有甚麼話好說？會否暗裏斥責偶像「舐共」？其實，只要脫下有色眼鏡，不難看見中國正是全球第一個擺脫疫情的國家，人民早就重過正常生活，經濟早就復甦。香港疫情之所以無法斷尾，正正因為由港府到醫護皆拒絕張開眼睛，不信任國家全民強制檢測那一套，結果有如歐美，疫情稍為回落、放鬆社交距離便告再次爆發，循環往復，沒完沒了。

最可笑是，林鄭被澳門特首賀一誠打臉後，日前終於改口，指市民可透過接種時間及地點，挑選接種何種疫苗，由冇得揀變成有得揀。

說到底，有冇得揀都好，香港最大問題是政治邪毒氾濫，逢中必反，在人人腦閉塞的情況下，即使國產疫苗有效率達到100%也是徒然。