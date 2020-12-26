壹傳媒老闆黎智英涉嫌觸犯多宗案件，一度還押待審，日前卻獲高等法院批准保釋，條件是要繳付1,000萬元保釋金，不得離開香港，不得與各國官員接觸，不得接受訪問及發表言論等。黎智英保釋申請獲批後，惹來輿論沸騰，擔心他會是另一個潛逃離港的個案。

這個問題得分開兩個層次討論，第一是黎智英是否想逃離香港，第二是他在技術上能否逃得了。肥佬黎繫獄後，很多黃絲評論者不勝唏噓，甚至語帶哽咽地替他惋惜，說以他的財富、地位，要走老早就能走掉，他卻甘願為法受惡，何苦來哉？儼然把他說成是現代蘇格拉底，實在讓人失笑。

其實，黎智英大抵很想出逃，只是棋差一着。今年中，肥佬黎涉嫌觸犯5宗案件，被禁止出境，但他的法律團隊搬出一籮筐的理由向法庭申訴，說當事人有事要出國處理。

眾所周知，這一年來全球新冠肺炎疫情嚴重，香港是較安全的地方，人們等閒不會往外國跑。有業務要談，有親友要溝通，大多只會由視像通訊代勞，哪有一個大老闆會巴巴地跑到外面去？黎智英向法庭提出這樣的申請，是何用心，可謂路人皆見。

其後法庭駁回了黎智英出境的申請，認為他的理由不充分。但老黎死心不息，到6月中旬，再次堆砌出各種理由請求法庭批准離港，或許他是收到風聲，6月底會通過《港區國安法》，他簡直是想奪門而出，早走一步是一步。尚幸當時的法庭英明，再次拒絕了黎智英的申請，他就算想走也走不掉，而未必是有心去當甚麼悲劇英雄。至於黎智英如今終於獲批保釋，他是否有潛逃危機？說實話，危機是有的，但恐怕不易得逞。據說，如今他的居室、名下的遊艇都已被警方嚴密監視，即使想走，也休想走得掉。