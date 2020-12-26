官司纏身嘅壹淫媒漢奸黎，獲保釋後遭司法界及政界狠批佢一旦選擇潛逃也可以找到方法。前刑事檢控專員指黎智英每星期3次到警署報到嘅保釋條件有漏洞，理應每日報到及規定戴上內置GPS功能嘅電子腳鐐。

有大律師亦認為黎可以不用署名嘅方式，將自己意見刊載喺線上及報紙，重犯勾結外國或境外勢力機會甚高，或影響國家安全。有議員亦反映黎智英有勾結外國勢力嘅前科，難免有人「助攻」，並協助潛逃，一旦佢棄保潛逃，法庭或需負上極大責任。

嗱！為漢奸黎作人事擔保嘅3個人，其中之一為民主黨前主席何俊仁，資料顯示，佢與漢奸黎同屬「禍港四人幫」，於擔任民主黨主席時，有密件揭發民主黨曾收受漢奸黎巨額捐款，令人質疑佢哋背後存有利益輸送，依家何俊仁既為佢作人事擔保，更不惜為漢奸黎嘅人格「歌功頌德」，有冇江湖佬賣藥成分？

呢，何俊仁接受訪問時就話「以佢認識嘅黎智英不會逃亡」，重申香港給了他太多，會面對爭取自由的代價！更令人骨痹嘅係，佢指黎智英也覺得自己要為壹傳媒上下同事負責，「對壹集團同事，佢覺得自己有好大責任，正正呢個時候，佢更要留港為香港付出」。阿哥，咪笑瓜人啦！講到漢奸黎成個言而有信嘅聖人咁款，早前壹淫媒蝕到彌留時，漢奸黎台灣、香港兩地冚家賣產，2007年至2016年間，曾先後5次公開話唔出售壹淫媒業務，否則就「一世變契弟」，結果咪又係反口畀員工怒斥佢要兌現「做契弟」！後來香港《壹週刊》交易告吹則係另一回事啦。

漢奸黎辦報為多銷幾張紙，宣淫販賤係四季常餐，做新聞抹黑名人偷拍無所不用其極亦係人都知，何俊仁為其塗脂抹粉盞變寶藥黨！稍涉歷史嘅都知王莽篡漢都一味扮「聖賢」，鴟梟強作鳳凰音，慳啲啦喂！