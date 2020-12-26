還有幾天便進入2021年了，新的一年即將來臨，在一場百年罕見的世紀疫症打擊下，未來一年難免令人憂心忡忡！近日外媒忽然潮興翻炒預言，曾經赫赫有名的預言者言論，紛紛被人溫故知新一遍。其中一個備受討論的預言是於20、30年前由「歐洲龍婆」提出。該預言指，2021年將有：「一條強大的龍稱霸地球、控制人類」，外間都把這條龍理解為中國，而西方翻炒這個預言時，又何嘗不是順帶捎帶中國威脅論。

所謂威脅論當然是有心人的政治醜化，但這個多年前的言論，還是喜者恒喜，惡者恐慌不甘。提出該預言的是「歐洲龍婆」，她是保加利亞已故失明女預言家萬加（Baba Vanga），早在24年前已去世，但她留下的預言卻經常被人翻炒，因為她曾準確預言了美國911恐襲和英國脫歐等大事，所以，2021年來臨前，人們又把她的龍的預言加工了一番。

據報，萬加生前的預言是：「一條強大的龍」會在明年控制人類。然而，現在既非神話世界、童話世界，所以世人想到的龍，大都聯想中國，何況，歐洲龍婆提出上述預言時，還說了一個形容詞：「紅色的錢」廣被持有，預言者聲稱看到的數字有100，於是，僅憑這一句，人民幣又被疑為稱霸的金融產品。

說到底，2021年中國會否稱霸、主宰世界還是未知之數，但西方世界翻炒這個已經離世者的多年前預言，無非是對中國成功控疫防疫，經濟衝擊最小又妒又忌，恐華勢力順勢炒作中國會在2021年橫霸國際，便成了新一年將至的熱門話題。預言不一定準，但前瞻世紀疫症對全球帶來的打擊，很容易看到中國的優勢。可是，單憑目前中國的實力，想稱霸世界也實在令人無法相信，因此，中國人還是腳踏實地，反思不足好些，若隨着西方媒體的議題便隨即自我膨脹，那就上當了。