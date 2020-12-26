本文見報之日還有數天時間便踏入新的一年，期望香港在新年開始的時候，徹底擺脫兩年來的惡運，有新的前程。過去兩年的香港，在去年初政府修訂《逃犯條例》開始，便一步步陷入黑色反政府暴亂、港版顏色革命的顛覆奪權和今年新冠肺炎疫情的「雙鬼拍門」的雙重夾擊之下，香港陷入人為的嚴重經濟蕭條，企業倒閉海嘯夾着失業半失業大潮排山倒海而來。香港正經歷回歸以來最嚴重的政治、經濟、安全、衞生、民生動盪等的空前巨大衝擊。

在香港社會嚴重動盪不安、人心浮亂的前所未有的嚴峻情勢下，幸得中央政府總攬全局，洞悉香港脈搏，及時施以支持和救助的援手，否則香港便從此沉淪頹敗。稍有良心的人都理應感恩，感謝國家無私無償無畏支持資本主義的香港。無私，大家都很容易理解。祖國如母親，對自己骨肉的維護總是愛護有加。新冠肺炎疫情狂飆之時，國家想方設法確保香港的糧油副食品供應，尤其是口罩的支援，不是血濃於水的真情了嗎？「香港無論幾衰都係自己嘅仔女」，國家對香港就是這點血脈親情！

無償，就在疫情不斷攀升及擴散難以遏止的時候，國家毫不責備香港在疫情之初，有黑醫護和別有用心的政治勢力先是跟隨特朗普抹黑疫情起源於內地，再接着搞敵視內地社會主義制度和人民，挑撥離間，無限上綱；發動「三罷」，逼政府封關等種種煽動仇中拒中反共的情緒與行動。

國家以維護人的生存權為第一考慮，一切以搶救人的生命為出發點，政治放一邊，人道主義行先。香港市民或過客的居民，無論你是甚麼意識形態，無論你是甚麼國籍或種族，也不論你是否持有BNO或其他甚麼雙重國籍身份，請想一想，香港在全球近8,000萬人確診、170多萬人不幸染疫病逝下，中央政府在內地有14億人需要照顧的情況下，不收香港任何費用，緊急發動和組織內地醫療檢疫化驗等醫生專家專業人員數百人馳援香港，全力協助香港在短時間內完成四分一人的自願核酸檢測行動，援建火眼實驗室和緊急方艙醫院。並且在全球各國都搶購疫苗的時候，第一時間保證香港有充足數量及安全有效的疫苗供應作防疫注射的定心丸。今天我們得以有安身之所的香港，請問與香港相比，世界上任何一個國家或城市，有過這樣的衞生安全保障和支援嗎？

無畏，就是拯救人的人被威脅、被打壓、被制裁、被喝令不能施以援手救命。是誰？便是美國霸權主義和特朗普政權。美國在世界已進入21世紀文明進步、民主多元的國際大潮下，仍然妄圖祭起麥卡錫主義，用恐共仇共反共的極端錯誤意識形態發動新冷戰，壓制和打擊中國崛起，從而把香港縛上戰車。人大常委會為香港及時止暴制亂，制訂《港區國安法》的定海神針直插美霸死穴，美國國會便通過多條國內法打壓和制裁中央政府和香港特區政府及官員。但是美霸翻錯了皇曆，愈打壓，祖國愈撐香港特區政府，愈全力無私無償無畏支持港人。港人應有點良心，勿做反骨仔或負心人。