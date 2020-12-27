世界視線：紓困案臨門攪局　特朗普又玩分化

美國參、眾兩院日前通過總額近9,000億美元的新冠肺炎疫情紓困方案，惟總統特朗普卻要求將全民派錢的金額由600美元增加至2,000美元，並威脅拒絕簽署法案，令急需現金周轉應急的民眾，陷入斷炊的危機。

今次紓困方案在眾議院、參議院分別以359比53及92比6的大比數獲得通過。造就今次朝野罕有地團結一致，是因為為數達1,400萬美國工人的失業保險金，將於年底前屆滿，而聯邦政府保障業主免被銀行收樓的保護措施亦將到期，最近一項調查顯示，三分之一美國中產家庭拿不出400美元應急，可以說，紓困支票以及每周發放的失業補助金每拖延一天，大量民眾流落街頭的危機就增加一分。

對於共和黨人來說，政府大手筆「開倉派米」從來不符他們的傳統政治理念，參議院多數黨領袖麥康奈爾曾公開抨擊2,000美元的派錢金額「太高」、「目標不明確」，600美元正好是他們可以接受的上限。然而令共和黨人憤怒的是，特朗普一直鼓勵共和黨人達成紓困方案共識，卻從來沒有透露2,000美元的「底牌」，到現在事情辦成了又出面「為民請命」，等於把他們出賣了。

共和黨議員如今的處境相當尷尬，如果他們聯同民主黨同袍推翻總統的否決權，勢將得罪特氏的草根支持者，反而是眾議院議長佩洛西不忘抽水，諷刺共和黨議員跟總統溝通不順，同時打蛇隨棍上，表示願意趕在今屆國會會期結束前，討論「加碼」議題。另一方面，明年在喬治亞州舉行的參議員補選，是否同意派2,000美元，也令共和黨候選人被對手窮追猛打。

特朗普今次的演出，可用「損黨利己，在所不惜」來形容。隨着大選翻盤希望愈來愈渺茫，特氏把怨氣發洩在昔日的戰友身上，威脅否決紓困方案正是報復麥康奈爾「背叛」自己，承認拜登當選。特朗普一名高級顧問表示，特氏擁有全國最大的社交媒體影響力和最充裕的政治資金，將在2022年國會中期選舉推出「特家軍」參選，看來共和黨想擺脫特朗普重新出發，並非易事。