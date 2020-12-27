功夫茶：浪費公帑逼人要　底底口罩得啖笑

勉強冇幸福，戴條底褲樣口罩出街，有邊個想？特區政府廢官當道，年頭爆發疫症嘅時候，一罩難求，市民捱更抵夜撲嚟撲去搶購。等到供應稍為充裕，政府先至話免費派發，等佢哋救命就真係死得人多。

唔單止遲晒大到，更加離晒大譜嘅係，派嘅唔係一般外科手術用嘅口罩，反而係標榜可以重複使用多次嘅銅芯口罩，但係畀人踢爆洗多幾次之後，功效會大大減退，而且因為外形設計又肉酸，肉色條紋，似足阿婆底褲，所以反應就認真冷淡，大家幾時有喺公共場合見到有人用呢隻口罩呢？

話就話第一輪派咗400幾萬個，相信好多人都係放喺屋企擺做後備，費事攞出街用。唔怪得市民抗拒，政府高官戴呢隻口罩都出洋相，承認用得多所以鬆咗，個口罩唔係「好打得」。而且最搞笑嘅係，公務員入職試，竟然唔畀戴呢款「底底」口罩嘅人入場，呢啲真係自己人摑政府一巴，特別衰相。食衞局局長都認衰，話底底口罩只作一般用途，去醫院都需要正常外科手術口罩，咁派嚟抗疫係咪靠害啊？

呢隻銅芯口罩有口皆「悲」，喺第二輪派發少咗成50萬人攞，寧願唔要，都費事攞返屋企阻碇。呢款口罩真係衰過籮底橙，結果政府諗縮數，夾硬去啲學校同埋啲院舍派發餘下嘅口罩，結果都係派唔晒，剩番50萬個諗住派畀「回港易」返嚟嘅市民，嘩乜咁多謝呀，歡迎回家有贈品，但係唔該送都送啲好嘅口罩啦，香港依家疫情咁犀利，性命攸關，市民寧願自己扲荷包買，都唔會信呢隻底底口罩啦。

埋單計數，原本預算8億元，最後只係用咗兩億，表面上慳到6億元，實際證明呢個計劃係非常失敗，如果係有用，唔好話8億元，百億都要使㗎。但如果冤枉錢，一蚊都嫌多啦，何況兩億元？抗疫下下用百億，填海又話萬億，其他大型基建都預咗係蝕本貨，處處漏水，好快庫房乾塘，剩低啲底底口罩，想套現都冇人要啦！

任何計劃，只要牽涉政府兩個字，都會淪為烏龍百出、混亂擾民嘅措施，牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺近日出現多宗確診個案，政府發出強制檢測令，喺屋苑內籃球場設置流動採樣站，安排被指不妥善，結果搞到高峰期成百人排隊，隨時成條人龍傳染晒。露天檢測，鄰近嘅低層居民亦擔心病毒隨風向進入單位。

好心做壞事，幾乎係廢官嘅指定動作。功夫茶建議，既然依家佢哋成為過街老鼠，出街隨時畀人問候，橫掂剩低口罩派唔出，高官可以用嚟笠住個頭戴出街，又唔浪費，又唔怕人認出，計落一舉兩得喎！