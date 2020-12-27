正論：漢奸永有好下場　何不撤控真放生

漢奸走狗有好下場，正義之士徒嘆奈何。昨日拆禮物日，也是黎智英獲准保釋的第3日，其豪宅繼續張燈結綵大排筵席，多名壹傳媒高層高調現身。不近情者多藏奸，這些人聚首一堂，不可能閒話家常這麼簡單，法庭如何確保黎智英不會透過心腹與外部勢力暗通款曲？難怪外界質疑，如此寬鬆的保釋條件擺明為黎智英潛逃「助攻」，與其大費周章做大龍鳳，倒不如光明正大直接撤控，貫徹特區23年來「漢奸走狗有好下場」的主旋律！

黎智英獲釋後，連日來已經與多名反對派頭面人物密會，包括同為「叛國禍港四人幫」的李柱銘、何俊仁，「政治主教」陳日君等。昨日則與壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》副社長陳沛敏等人會面，好不熱鬧。眾所周知，張劍虹與黎智英一同於8月被警方國安處拘捕，現正保釋候查，說是一丘之貉也不誇張；陳沛敏則是為黎智英提供人事擔保的其中一員，受黎智英錢財、替黎智英消災，他們是否前來收老闆指示代為「做嘢」，不問可知。

事實上，政界人士對於法庭竟會接納何俊仁、陳沛敏等人為黎智英提供人事擔保感到難以置信，就算撇除他們反中亂港的政治立場不談，他們皆與黎智英有金錢瓜葛，何俊仁及民主黨一直收受黎智英的政治黑金，陳沛敏則是壹傳媒僱員，滿是利益衝突，試問他們有甚麼名譽、地位、人格、身份，足以令人信服他們適合作為國安大案被告的擔保人？

更蹊蹺的是，批准黎智英保釋的原訟庭國安法指定法官，早前審理7‧1駕駛插有「光復香港」旗幟電單車衝向警員、被控違反國安法的被告保釋申請時斷然拒絕，與果斷批准黎智英保釋有若雙重標準。

正如本報「正論」昨日指出，古時候的朝廷欽犯突然獲釋，必然是皇帝親下聖旨，其他臣子斷斷不敢擅作主張。以古喻今，黎智英既為叛國禍港的極度重犯，司法即使屢有包庇反中亂港的前科，在如此國家級大案面前，是否敢擅作主張令人懷疑，如果說背後有更高層次的指示，甚至牽涉到大國博弈，誰曰不可能？

尤其是中美關係波譎雲詭，多麼匪夷所思的事情也有可能發生。大漢奸貴為「為美國而戰」的遏華重要棋子、反對派總指揮和金主，也是外部勢力在華最有價值的代理人，一旦罪成判監，這隻棋子便會報廢，香港作為反華橋頭堡的作用勢必消失，外部勢力在港布局數十年功虧一簣，勢必重創美國遏華的大政方針。明乎此，大漢奸獲准保釋背後是否另有內情，是否有人互扯貓尾，實則已經「傾掂數」，做場戲、開條路放生大漢奸讓他潛逃，不言而喻。

別以為這是天方夜譚，特朗普的任期還有廿多日便告屆滿，翻盤機會渺茫，在餘下日子勢必有權用盡，上演最後瘋狂。君不見，特朗普連日來已運用總統權力特赦了數十名親信，完全不理外界觀感。黎智英被捕一事，曾得特朗普開金口評為「可怕的事」，其下屬如國務卿蓬佩奧、副總統彭斯之流，多次「讚揚」大漢奸為民主鬥士、喝令中港政府放人，足見關係千絲萬縷，大漢奸在他們心中分量非輕；即使拜登上台，遏華大方針也不會改變，只要方針不改，黎智英這隻棋子便不能輕言放棄，同時亦要「演給」漢奸「後浪」看，美國不會用完即棄，鼓勵新一代走狗繼續效忠。既然力保大漢奸有多種作用，成為大國角力的談判籌碼又何足為奇？

最巧合的是，美媒早前引述消息，指美國司法部希望在特朗普任期完結前，與「華為太子女」孟晚舟方面達成一項協議，讓她用認罪換取自由。該協議允許孟晚舟從加拿大返回中國，前提是她承認在刑事案件中存在「不當行為」。最終因為憂慮美國言而無信，就「認罪」抓住不放窮追猛打，把華為也套進陷阱，淪為2013年法國阿爾斯通公司高層皮耶魯齊事件翻版，將華為肢解，協議才談不攏。

然而，「談不攏」是一回事，「有得談」才是重點。證明在大國利益面前，甚麼事情也可以談；只要有利用價值，甚麼人也可當成籌碼。黎智英會否也是「可以談」、「有得談」的政治籌碼，甚至能與孟晚舟案相提並論，誰能說得準？

更何況，黑白顛倒、人妖不分、親痛仇快向來是特區鐵律，單是這個黎智英，回歸以來所有反中亂港的禍事皆有其手影，但從來沒有一次需要上身，永遠逍遙法外。最經典的可算是政治黑金案，大漢奸向反對派政客秘捐4,000萬元黑金，收錢政客沒有一個膽敢否認，就連黎智英都直認給錢，偏偏律政司司長鄭若驊置若罔聞，甫上任即以「證據不足」為由不起訴，大漢奸輕鬆脫身；更遑論佔中案在「9男女」象徵式獲刑後不了了之，黎智英再次避過法律制裁。

事實一次又一次證明，愈是站在反中亂港最前線，愈是熱衷充當漢奸走狗，愈獲港府厚待，愈是安全。明明應該還押偏偏不用還押，明明不可能獲釋偏偏獲釋，黎智英形同有保護傘和免死金牌，即使身負國安重罪也不例外。而國安委及駐港國安公署不聞不問，更無異於昭告世人，在香港當漢奸做走狗高人一等，連中央也恍若縱容默許。既如此，與其為放生大漢奸絞盡腦汁欲蓋彌彰，倒不如光明正大撤銷檢控，名正言順御賜免死金牌，豈不快哉！