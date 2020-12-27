神州觀察：罰餐廳不罰食客　反浪費草案惹議

內地餐飲浪費現象觸目驚心，全國人大日前發表報告稱，中國城市餐飲每年食物浪費超過170億公斤，該數字尚未計及居民家庭飲食方面的浪費，指出法律制度的不健全是導致該現象突出的一個重要原因，建議政府應加快推進相關問題的法治化進程。而正在審議中的《反食品浪費法草案》正是由此而來，只是當中某些條例草案似乎有欠周詳，從而引發業界爭議。

譬如草案要求餐廳不可誘導消費者過量點餐，若消費者有明顯浪費，餐廳可以徵收廚餘處理費用；如果餐廳出現違規，最高可被罰款一萬元，而對食客卻無相應罰則。對此，北京的飲食業界褒貶不一，有餐廳負責人就認為，廚餘處理費並非由執法部門強制徵收，由餐廳出面執行難免造成爭拗或衝突，相信業界不會嚴格執行；而這種只罰業界不罰食客的做法本身亦有欠公平，會讓業界很被動，擔憂對生意造成影響。

種種憂慮不是沒有道理，首先，餐廳並無執法主體資格，代徵費是否合理尚且不說，如果食客就是不認帳又怎麼辦？反正連過量點餐的罰則都沒有，還談甚麽廚餘處理費？其次，廚餘費用繳付標準怎麼定，浪費多少才叫浪費，收多少才算合理，都讓餐廳難以拿捏。再者，雙方一旦發生矛盾衝突，對餐廳來說無異於主動趕客，食客很可能因此再也不來光顧，這方面的顧忌應該佔據不小比例，投鼠忌器之下，怎能指望餐廳將有關措施執行到位？

另外，正如有民眾表示，在「光盤行動」多年薰陶下，食客現在已養成了吃不完打包帶走的習慣，問題是，打包帶走算不算浪費？如果有人實行先打包後丟棄，不還是在搞浪費？既發現不了，又無從制止，勢必令反浪費變成治標不治本，那這樣的草案亦將淪為表面文章，可見有些細節值得再仔細推敲。由此更可看出，若想真正實現遏止餐飲浪費，罰款只是手段，最終仍需通過罰則達到教育之目的，讓民眾持久養成愛惜糧食觀念，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。

事實上，各地此前已就反浪費推出不少地方性政策措施，當中或多或少都曾出現過一些有欠周詳的問題，其實也沒甚麽大不了，只需及時糾正即可，草案提請全國人大常委會審議，亦是為查找不足，使法案的訂立更具合理性。最關鍵的是需弄明白，餐飲浪費問題背後牽扯到國家糧食安全戰略，尤其今年以來受新冠疫情、水旱災害、沙漠蝗蟲等病毒蟲害影響，導致國際糧食面臨供應短缺，亦對國內糧食安全「敲響了警鐘」，故需從過往的道德輿論約束轉為實牙實齒的法律約束，把「飯碗」牢牢端在自己手中，免得再讓人捏住軟肋。