在世紀大疫中，中國處理得當，成了全球最大的贏家，並且為全球急需的醫療用品，乃至一般工業製品等，提供了最主要的供應。中國經濟因而成為全球主要國家中唯一今年經濟正增長，也保證了許多國家的需要，鞏固了中國作為世界工廠的作用。假若沒有中國的生產，全球的困境將更甚。一些國家缺乏中國的物資和零部件的生產訂單，經濟衰退將更嚴重。即使新冠肺炎疫情中的疫苗，疫後的生產消費恢復，也極大地倚賴於中國。相對於不斷叫囂其優先的美國，中美對世界的貢獻與破壞，分別巨大。

大疫是災難，但同時亦是契機。現時國際的環境惡劣，疫病會層出不窮，國際面對疫病的威脅愈來愈嚴重，病毒變異的速度也快，防治將是一國和國際安危的關鍵。大疫出現，全球的醫療、生物化學等各種相關的學科科研會變成大熱門，各方投入將會十分龐大，成效如何可決定一國的競爭力高下。

目前中國表現極佳，卻主要是制度政策優勝，科研及應用實踐未必優勝於歐美發達國家，趁疫病帶來的機會，應全力抓緊機會發展。

一是中國防治疫病成功，國內病例不多，病毒變異機會也小，這是成績，卻失去對付疫病惡化、病毒變異的直接知識和應對經驗。此所以即使疫苗開發，也要依靠疫情嚴重的國家來作臨床試驗。

二是疫情初起中國是直接壓制消滅，得到的是防治經驗，不是疫情惡化或病毒變異的應對方法，二者未必相同。中國抗疫成功卻失去了失敗的寶貴經驗，中國或許今後還可以凡有疫情都可即時鎮壓，卻沒法以此經驗去援助抗疫失敗的國家。

中國派出救援隊伍協助意大利、塞爾維亞等國家防治新冠肺炎疫情，是出自國際互助的人道和友好精神，反映着中國參與和貢獻於國際。可亦應在援助之外增添新的考慮──派遣醫療隊伍到全球疫情嚴重的國家和地方直接參與防治，目的是獲取在不同環境、條件下防治疫症的知識與實踐經驗，全面提升中國有關醫療科研後勤人員以及相關院校師生的實戰知識與技能水平。

一是為中國培育更多身經百戰的人才和總體經驗，增強國家未來防治疫病的能力。二是在中國形成國際防治疫病的科研教育中心，向國際社會特別是貧窮的低度發展國家提供援助。也可推動全球應對疫病的能力，支援世界衞生組織的工作。

中國現時做到是齊家治國，更進一步是參與建設平安的天下，表現出人類命運共同體的精神。