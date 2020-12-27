由行政長官林鄭月娥指定的「國安法官」，日前批准了涉嫌干犯國安法和欺詐重罪的黎智英「保釋」。黎的保釋條件看似「嚴苛」，實乃漏洞百出，不能百分之百的保證黎智英不會棄保潛逃，也不能保證他不會和「外國勢力」相勾結，危害國安。

這兩項都不能夠保證，到底憑甚麼批准黎智英保釋？是不是應該向公眾作出交代？是不是要為黎智英一旦棄保潛逃或者又幹出了「危害國家安全」之事負上責任？

事實上，「國安法官」都是由林鄭月娥指定的，若出了這樣的事情，林鄭月娥也責任難逃，必須交代清楚她是以甚麼準則選人？她了解這個人嗎？是因為不了解或太了解而指定他嗎？箇中有何不為人知的內情？中央駐港國安公署對此有何「監督指導」？凡此種種，皆迷霧重重也。《港區國安法》辦理的「頭單大案」，就出了這樣稀奇古怪、匪夷所思、影響惡劣的事情，不能不讓人對《港區國安法》再次失去信心！

古怪之事必有妖。如果聯想到英夷的撤退部署，聯想到「無間道」的存在，聯想到「港英餘孽」會有組織和無組織的配合，聯想到黎智英之流這些年和美英勢力相勾結，聯想到今次反修例暴亂的國際背景，這等古怪之事似有諜戰情節不出奇也，陽謀與陰謀、合法與非法合力反制「國安法」不出奇也！

這件事再次暴露了中央對香港全面管治權的方針雖已提出，《港區國安法》雖已公布，硬件、軟件也算到位，但是中央尚未解決最關鍵的人事問題。在行政、立法、司法和關乎經濟、金融等命脈的領域，中央無法有效行使管治權，無法有效落實《港區國安法》。開國領袖毛澤東曾經說過，路線確定之後，幹部就是決定因素。中央在「一國兩制」局限下，對現有的「港人治港」的組織架構和人事很不摸底，兩眼一團黑，可信之人難尋，以為可信者又未必可信。

是的，中央「信任」林鄭月娥，然而結果怎樣？