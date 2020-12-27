內地官媒早前發表一篇評論文章，以罕有的辛辣語調批判中國社會以及網絡上出現的「崇美」、「跪美」言論。這顯然不是無的放矢，不少國人奴顏婢膝，逢美必捧，逢中必貶，這種軟骨病不醫治，中國就不可能真正站起來。「叛國禍港四人幫」之首黎智英離奇獲准保釋，是否也是「崇美」、「跪美」的結果呢？

一直以來，美國總想不戰而屈人之兵，以和平演變的方式顛覆中國，將中國納入其主導的國際治理體系，因此在中國收買和豢養了不少政治代理人。這些政治代理人往往以「公知」的面目出現，長期吹捧美式民主，為美國編織各種神話。甚至在美國被新冠肺炎疫情搞得焦頭爛額的情況下，他們還在塗脂抹粉，稱讚美國政府的抗疫能力、可以容納批評云云。實際上，如果美國政府真的可以容納批評，特朗普不會動不動就炒人，其內閣也不會像走馬燈似的換個不停，單是國防部長就已3度易人，可見美國的所謂言論自由不過是欺人之談。

特朗普4年任期，給中國社會帶來的最大改變就是打破對美國的幻想和迷思，特別是新冠肺炎疫情的爆發，既令中國人意識到本身制度的優越，也令中國人看清了美式民主的虛偽。那班自由派公知昧於形勢，至今還在鼓吹美式民主和普世價值，政治目的昭然若揭。

毛澤東曾引用王安石詩句：「霸主孤身取二江，子孫多以百城降。」霸主指東漢末年的孫策，當年帶着數百門客南下，最後取得江東6郡，形成天下三分之勢，詎料落到後代孫皓手上，竟落得個投降的地步。毛澤東以此歷史經驗告誡國人，必須時刻提防被西方和平演變。如今回過頭看，這種擔心並非杞人憂天，美國既不可能以軍事打敗中國，也不可能以經濟拖垮中國，只能寄望和平演變，中國最大危險就是來自內部的「崇美」、「跪美」。