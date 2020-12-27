樓上吧藏污納垢，犯罪溫床，遍地開花，青少年流連容易被黑幫招攬成為新血，誤入歧途永不超生。各界一直呼籲政府取締，可是政府漠視民意，繼續縱容這個毒瘤禍延全港。

聖誕假期因為防疫禁令，大部分正規酒吧都關閉，在傳統旺季損失慘重，但不少樓上吧依舊違令無牌營業，大做獨市生意，吸引年輕男女狂歡，不但毒品等罪案叢生，而且蒲吧有誰會戴口罩，汗水唾液散播病毒細菌。政府抗疫出現漏洞，又要警方去填補，油尖警區由平安夜至聖誕夜在區內打擊無牌酒吧，搗破多間懷疑無牌酒吧，部分懷疑黑幫經營無牌樓上吧更檢獲毒品及武器。這肯定是冰山一角，野火燒不盡，春風吹又生。

不法之徒搵快錢從來都不是新聞，就算在場內拉人，多數都是替死鬼，刑罰不重，幕後經營的黑幫分子逍遙法外。要掃蕩樓上吧，一定要採取針對性措施。經營酒吧需要場地，法例上存在漏洞，所在單位業主在案件中裝作不知情，除非有強烈證據反駁，否則甚少要負責，而且單位亦不會「釘契」，故此明知故犯大有人在，又或者懶理租出給甚麼人，裝聾扮盲收租便算。其實簽約後業主如果有責任心，可以上門視察看看有沒有違反租約用途，實際在經營甚麼生意，亦應該向租客索取一份相關牌照文件以作證明存底，這些工夫並不複雜困難，有些住宅業主亦會要求租客出示職業證明，不過政府既然沒有強制要求，樓上吧業主當然不會自己找自己麻煩。

嚴刑峻法方能對付大毒瘤，當局必須修例，把租予無牌樓上吧列為嚴重罪行，而且並非由控方舉證入罪，反而要業主證明自己不知情。亦必須把無牌樓上吧嚴重性視為毒品級別，經營者判囚三五七年，就算只是在場都要受罰，自然會有阻嚇性，沒有客便會關門，這道理很顯淺吧！