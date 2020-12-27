總有一些自以為在捍衞民主政治宗教自由的所謂學者，不能接受與他想像世界不符的事實，依靠某類特定傳媒的報道作為唯一的消息來源，並以這些錯誤訊息作評論基礎。剛好便在一份世界性的宗教刊物讀到一篇評論香港政局兼及羅馬天主教會與中國關係的文章，據指作者是美國某大學教授宗教科目、對中國特別有研究的學者，但提到香港的情況時，只靠一些特別立場的傳媒報道，我們這些在香港生活的人，一看便知錯誤處處。

例如該學者在評論香港局勢時說，黃之鋒是一個和平示威者，竟然被判入獄，可見是因為身處奧威爾式的極權國家；傳媒大亨黎智英因涉觸犯國安法被捕，論者把他說成是一個虔誠天主教徒，被控以莫須有的罪名，明顯是迫害新聞自由。文章從而帶出內地政府迫害西藏和新疆人民，又禁止宗教活動，指中國共產黨慣性對宗教和少數民族迫害。天主教會近日與中國政府延長臨時協議，繼續中國大陸任命主教安排，他認為是向極權投降，教宗方濟各不應與魔鬼握手。

單看他議論香港局勢便看出其無知，我於是就香港情況寫了幾句讀者回應，指出黃之鋒被判入獄是因為他號召群眾包圍香港警察總部10多小時，導致警察總部不能正常運作。我問他是否讀過黎智英的出版物？不能簡單把他說成是一個虔誠天主教徒，他的報章靠色情文章、煽情報道和假新聞起家，相信天主教會不會支持這類傳媒路線。我亦指出，文章表揚的香港那些「自由鬥士」並非和平示威，而是堵塞道路，截斷公共交通，進行打砸燒，破壞社會秩序。

文章作者未見回應，倒是另一名居住澳洲阿德萊德的讀者回應了，他叫我多出門聽聽市民的聲音，不要躲在家中只接收中國共產黨的消息。他說那些「自由鬥士」正在為我的未來和自由努力，我應該容忍暫時的交通不便。居住澳洲的人竟理直氣壯教我如何了解香港情況，多令人覺得可笑。

當然，我們很難要求外國人了解香港的真實情況，他們也不一定關心。問題是針對西方一些傳媒的虛假消息和一些所謂學者的偏見，特區政府應有特別部門跟進，去函重要傳媒澄清他們的錯誤報道，駁斥他們的謬論，避免西方的讀者受到誤導，以為我們在香港正遭受極權政府壓迫，只能從黨媒接收消息，去年的騷亂只是一些輕微道路阻塞，暫時的交通不便。那些毀壞公共設施，惡意破壞港鐵癱瘓主要交通幹線，搗毀商戶，糾眾用暴力傷害市民，向活生生的普通市民放火焚燒，把清潔工人擲石砸死，種種惡行，西方傳媒很少報道，故市民一無所知。