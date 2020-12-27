新冠疫情陰魂不散。內地聖誕節當日新增8宗本土病例，其中北京出現兩宗，均位於順義區，加上昨日再有5人檢測後初步呈陽性，反映疫情崔護重來，隨時再度大爆發。地方政府不敢鬆懈，順義區宣布全區進入戰時狀態，並逐步擴大核酸檢測範圍，計劃檢測80萬人。

也難怪當地如臨大敵，皆因除夕元旦過後不久便到農曆新年，意味春運很快展開，一旦未能控制疫情，病毒隨人潮擴散全國，之前傾舉國之力來抗疫便白費心機，後果不堪設想。然而，僅僅因為兩宗確診個案便吹響作戰號角，看在港人眼裏可能覺得匪夷所思，皆因香港疫情失控，每日確診個案最少數十宗，惟港府依然好整以暇，絲毫不見着緊。若問甚麼叫戰時狀態，敢肯定特區廢官只會擘大個口得個窿，答不上來。

由此可見中港領導班子思維之別，內地是認真抗疫，將抗疫當成戰爭，不惜人力物力去殲滅。筆者相信，只要領導人有這種警惕，疫情是不可能惡化到哪裏去的。反觀港府，至今仍然是頭痛醫頭，日日遊魂，哪幢大廈爆疫便強制哪幢大廈的居民檢測，卻完全不限制居民流動，病毒早就四散，擺明只是表面文章。即使日前突擊檢查沙田乙明邨明恩樓居民是否有接受強制檢測，不能出示陰性結果不放行，看似強硬，但有關措施並非疫情即爆即做，而是拖延多日才做，堵截病毒的作用聊勝於無，而且擾民；又如觀塘花園大廈玉蓮臺二座至今有4單位共8人確診，住戶須強制檢測，同樣被住戶斥為有姿勢無實際，皆因大廈平台四通八達且電梯共用，只檢測一幢大廈的居民有甚麼用？

看到了吧，中港兩地政府對待疫情態度不同，得出的結果也截然不同。港府至今拒絕效法內地全民強制檢測並以禁足令配合，更不肯明確訂出清零時間表，一味虛應故事，最後當然是疫情欲斷難斷，全民陪葬。