西方的民主機制從來千瘡百孔，有很多不合理之處，這個問題筆者由唸大學開始，一直質疑到今天。一、二十年前，很多人振振有詞，反駁說，如果這個制度真有問題，為甚麼推行了一、二百年，仍可以盛極不衰，而且西方大部分民主國家還能夠愈來愈富強？

這樣的論調用以反駁一般人或許奏效，對方馬上啞口無言，但對於在下這類唸歷史出身，以至明白少許天理循環道理的人，聽來卻是啞然失笑。如果上述的論證方式是講得通，19世紀初的中國人就該得出結論，帝王專權應該是世界上最好的政治制度，因為單是在中華大地，已經有超過2,000年歷史了。

同樣道理，你亦可以傻不楞登地得出結論，任意發鈔應是世界上最好的經濟靈藥，因為過去十多年，各國一旦遇上財政危機就馬上用印鈔解決，每每見效。既然過去十幾年來無恙，按理第20年、第30年都可以如法施為，是嗎？

答案當然不是，現實是「若然未報，只因時辰未到」。世界瘋狂印鈔而經濟尚未「爆煲」，是因為未到爆煲的觸發點，西式民主至今仍未崩潰，是因為還未到達崩潰邊緣，但危機已愈來愈近，它能熬得過200年，誰說到第300年的時候，仍能屹立不倒。

一樣事物是否行得通，不能單看其歷史壽命長短，須看它是否合乎道理。譬如美式民主制賦予的總統特赦權，就十分不合道理。白宮主人特朗普卸任在即，如今他正瘋狂赦免自己鍾情的人，當中有的曾犯欺詐罪、有的犯賄賂罪，有的甚至曾槍殺無辜平民。

然則，如果你是富豪，任意殺人是不打緊的，只要資助幾個有潛力的人選總統，一旦任何一個選中，便有機會特赦自己。哼哼！真不知道是甚麼樣的笨蛋腦袋，才會想得出如此荒唐的制度。